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俄防空鬆了？烏克蘭無人機本月第2次轟炸俄空軍基地

編譯陳曉慈／綜合報導
烏克蘭士兵在烏東一處地下指揮部監看無人機發動攻擊。(美聯社)
烏克蘭士兵在烏東一處地下指揮部監看無人機發動攻擊。(美聯社)

俄國國家通訊社塔斯社25日引述國防部報導，距烏克蘭邊界數百公里的俄國恩格斯空軍基地發生爆炸，烏克蘭派出的無人機在低空遭俄軍擊落，機體殘骸導致三名俄國軍方技術人員身亡。這是這座基地本月第二次遇襲。

該基地位於莫斯科東南方約730公里的薩拉托夫市附近，距烏克蘭約480公里。紐約時報指出，恩格斯基地是俄軍以飛彈和戰機空襲烏克蘭的重要基地，也是俄國戰略核武基地，擁有核武儲存碉堡，核彈頭可部署在基地內多架長程戰略轟炸機上。

英國BBC報導，恩格斯基地發生爆炸、防空警報大作的畫面先在社群媒體上流傳，俄國國防部隨後表示，防空系統在當地時間26日凌晨1時35分左右擊落無人機。

一名未具名的烏克蘭軍官表示，發動攻擊的無人機是從烏克蘭境內出動，顯示基輔欲將戰爭範圍擴大至俄國領土核心的決心。烏克蘭軍方尚未正式承認發動這次攻擊，烏國空軍發言人伊納特只表示，這次爆炸是俄國在烏克蘭境內的作為所致。

俄國國防部表示，駐停基地的飛行器未因轟炸毀損。這座基地本月5日也曾遇襲爆炸，當時俄國表示基地官兵三死四傷，兩架戰機輕微毀損。

分析人士說，該基地短期內兩度遇襲，顯示烏軍對俄國境內目標的攻擊能力已顯著提昇，也引發國內外質疑俄國防空戰力。

頓內次克親俄武裝勢力指揮官霍爾達科夫斯基表示，「我們如今得認清自己是脆弱的，否則可能持續活在幻覺中，直到更嚴重的事發生在我們身上」。

俄國 烏克蘭 國防部

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