我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

普亭、習近平年底前會談 時間與內容尚未公布

編譯俞仲慈／綜合26日電
俄羅斯官媒稱，普亭(左)和習近平將於年底前對話。圖為今年9月兩人在上合組織峰會見面。(路透)
俄羅斯官媒稱，普亭(左)和習近平將於年底前對話。圖為今年9月兩人在上合組織峰會見面。(路透)

俄羅斯國家通訊社塔斯社26日報導，俄羅斯總統普亭和中國國家主席習近平將在年底前舉行會談，但尚未提供具體時間或內容形式，不過塔斯社引用克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)談話表示，雙方將在適當時候公布細節。

俄羅斯總統普亭今年2月訪問北京時，宣布兩國推動「無上限」的夥伴關係，時值俄軍入侵烏克蘭前三周：而自俄烏戰爭爆發後，西方國家紛紛譴責克里姆林宮，並且聯手祭出各種制裁手段打擊俄羅斯經濟；被國際社會孤立的俄羅斯尋求加強與中國伙伴關係，成為普亭化解危機的重中之重。

雖然北京力挺俄羅斯的立場沒有明顯改變，但是對於俄烏戰爭遲遲無法結束，態度和看法出現微妙變化。

9月普亭在烏茲別克與習近平舉行今年以來第二次峰會後，首度公開承認中國政府對俄烏戰爭表達「質疑與關切」之意。

俄羅斯前總統、目前擔任聯邦國家安全會議副主席的梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)上周應邀訪問北京，在釣魚台賓館和習近平會談。據了解，梅德韋傑夫當時特別轉交一封普亭親筆信給習近平。

根據新華社報導，習近平告訴梅德韋傑夫，「希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。」談及俄烏戰爭時也重申，中方一貫按照事情本身的是非曲直決定自己的立場，秉持客觀公正立場，「積極勸和促談」。

有專家分析，儘管北京希望繼續維持並加強與俄羅斯全方位戰略合作協商，但是對於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭卻開始刻意保持一定距離。

俄羅斯 普亭 習近平

上一則

俄防空鬆了？烏克蘭無人機本月第2次轟炸俄空軍基地

下一則

加州才過完溫暖聖誕 將迎來「雨雪新年」

延伸閱讀

習近平談防疫：引導民眾主動學習健康知識 養成好習慣

習近平談防疫：引導民眾主動學習健康知識 養成好習慣
俄學者：普亭靠西方抗癌藥存活

俄學者：普亭靠西方抗癌藥存活
俄國官媒：總統普亭本周將與習近平會談

俄國官媒：總統普亭本周將與習近平會談
飛彈襲烏克蘭聲中 普亭稱願意談判

飛彈襲烏克蘭聲中 普亭稱願意談判

熱門新聞

數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30
中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客