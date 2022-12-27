普亭、習近平年底前會談 時間與內容尚未公布

俄羅斯官媒稱，普亭(左)和習近平將於年底前對話。圖為今年9月兩人在上合組織峰會見面。(路透)

俄羅斯 國家通訊社塔斯社26日報導，俄羅斯總統普亭 和中國國家主席習近平 將在年底前舉行會談，但尚未提供具體時間或內容形式，不過塔斯社引用克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)談話表示，雙方將在適當時候公布細節。

俄羅斯總統普亭今年2月訪問北京時，宣布兩國推動「無上限」的夥伴關係，時值俄軍入侵烏克蘭前三周：而自俄烏戰爭爆發後，西方國家紛紛譴責克里姆林宮，並且聯手祭出各種制裁手段打擊俄羅斯經濟；被國際社會孤立的俄羅斯尋求加強與中國伙伴關係，成為普亭化解危機的重中之重。

雖然北京力挺俄羅斯的立場沒有明顯改變，但是對於俄烏戰爭遲遲無法結束，態度和看法出現微妙變化。

9月普亭在烏茲別克與習近平舉行今年以來第二次峰會後，首度公開承認中國政府對俄烏戰爭表達「質疑與關切」之意。

俄羅斯前總統、目前擔任聯邦國家安全會議副主席的梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)上周應邀訪問北京，在釣魚台賓館和習近平會談。據了解，梅德韋傑夫當時特別轉交一封普亭親筆信給習近平。

根據新華社報導，習近平告訴梅德韋傑夫，「希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。」談及俄烏戰爭時也重申，中方一貫按照事情本身的是非曲直決定自己的立場，秉持客觀公正立場，「積極勸和促談」。

有專家分析，儘管北京希望繼續維持並加強與俄羅斯全方位戰略合作協商，但是對於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭卻開始刻意保持一定距離。