評估俄羅斯飛彈快射完 烏克蘭無人機深入俄領土轟炸

烏克蘭士兵在烏東一處地下指揮部監看無人機發動攻擊。(美聯社)

烏克蘭 軍方的戰場評估認為，俄羅斯 軍隊的作戰已達到傳統戰力的極限，因此烏軍近日頻繁對俄境內的縱深目標進行打擊，包括使用無人機攻擊俄羅斯伏爾加河一帶的機場 。

但烏克蘭對俄羅斯的縱深打擊沒有造成大面積毀傷，俄國防部說，烏軍的無人機26日空襲薩拉托夫(Saratov)附近的恩格斯空軍基地機場，炸死三名士兵，無人機則被擊落。

烏克蘭並未公開承認以無人機攻擊俄羅斯，但攻擊行動迫使俄羅斯出動軍機因應，影響了俄羅斯飛彈對烏克蘭能源系統的攻擊，因為使用飛彈攻擊烏克蘭的部分轟炸機，是從遭攻擊的機場起飛的，烏軍的無人機攻擊可能摧毀存放在機場的飛彈。

烏克蘭認為，只要不升級到核戰，俄羅斯就不能完成尚未完成的打擊烏克蘭計畫，因此烏軍的反擊是重點制約俄國內的飛彈打擊能力。

烏克蘭的無人機本月初攻擊了薩拉托夫的機場和俄羅斯中部的另一座機場，烏前國防部長扎格羅紐克(Andriy Zagorodnyuk)說，如果有人攻擊你，就要反擊，不能因為反擊會遭到更多的報復攻擊而不去實施。

烏克蘭媒體軍事評論員、前烏軍上校哈布斯基(Serhiy Hrabskiy)表示，烏軍打擊的俄羅斯機場、油庫和彈藥庫都是軍事目標，隨著戰爭向俄羅斯邊界地區推進，烏軍與克里米亞和俄境內目標的交火越來越多，俄羅斯已沒有能力阻止。

美國和烏克蘭同意不使用美國援助的武器攻擊俄羅斯境內目標，拜登政府極力避免美國直接捲入，以防升級為與俄羅斯的直接對抗。但美方官員表示，不反對烏克蘭使用自己的武器攻擊俄境目標。

烏克蘭一家國營軍事承包商表示，他們研發的一款長程無人機在理論上可將莫斯科納入攻擊範圍。俄羅斯說，烏克蘭12月5日使用蘇聯時代的噴射式無人偵察機襲擊了俄羅斯的機場。美國國防部長奧斯汀在談到烏軍對俄羅斯的無人機攻擊時表示：「我們不阻止烏克蘭發展自己的軍力。」

俄羅斯的巡弋飛彈和戰術彈道飛彈的數量已逐漸耗盡，烏軍情報部門表示，俄羅斯對烏克蘭電網和基礎設施的飛彈打擊從秋天持續到入冬，現有的飛彈存量只夠再發動兩到三輪攻擊。