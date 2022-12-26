氣溫驟降 極度酷寒 街友、無證客湧進收容所

芝加哥慈善團體「橙色帳篷計畫」提供大量原本供戶外遊樂的帳篷給遊民，但遇上聖誕周末的超級大風雪，就顯不足抵擋。(美聯社)

全美大半地區氣溫驟降，政府官員與社工人員忙著為流落街頭的遊民 安排棲身之所，例如暫時安置到圖書館 、體育場，避免大量湧入美國的無證移民 在極度酷寒底下面臨人道危機。

每天數以千計企圖非法入境美國的無證移民，讓邊境地區城市負擔沉重。德州艾爾帕索(El Paso)23日早晨氣溫只有華氏10多度，遊民收容所必須同時接納需要棲身之處的街友以及大量湧入的無證移民，變得人滿為患。

芝加哥家庭支援和服務部門(Department of Family and Support Services，DFSS)開放圖書館與警察局做為避寒中心，美國南部城市例如路易西安納州巴頓魯治(Baton Rouge)等地的遊民收容所，由於23日晚間氣溫將降至華氏10多度，紛紛延長服務時間並增加床位數量。

科羅拉多州丹佛市22日溫度下降到華氏零下24度，成為丹佛有史以來第二低溫紀錄。市府官員開放丹佛體育館(Denver Coliseum)本周暫時做為遊民安置場地。丹佛市府官員原本計畫的安置人數為225人，但21日晚間決定增加至359人。

暫時棲身於丹佛體育館的麥克米連(Laphonse McMillan)說：「能在這邊，我覺得很好，因為我不必擔心天寒地凍之際睡在街頭，也不必煩惱要從一個地方轉到另一個地方。」

芝加哥慈善團體「橙色帳篷計畫」提供大量原本供戶外遊樂的帳篷給遊民，但遇上聖誕周末的超級大風雪，就顯不足抵擋。(美聯社)

丹佛市府官員22日晚間決定開放市府建築物威靈頓韋伯大樓(Wellington Webb Building)供遊民暫時安置。有超過1000多名市府員工在這棟大樓上班，如今第一次做為遊民安置場所。

全美各地城市如今都面臨著棘手的遊民問題。聯邦住房與都市發展部(Department of Housing and Urban Development)本周公布報告指出，截至2022年1月為止，全美估計有60萬人無家可歸。報告指出，與2020年統計相比，住在遊民收容所的人數減少大約1.6%，但流落街頭無處棲身的遊民人數則增加3.4%。

關懷組織「全國街友陣線」(National Coalition for the Homeless)執行主任懷特希德(Donald Whitehead)指出：「美國殘酷的無家可歸問題，隨著酷寒天候到來，變得更加無情。」