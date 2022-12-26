科州「耶和華見證人」教會 聖誕槍響 夫先殺妻再飲彈

科羅拉多州索頓警方表示，一對夫妻聖誕節早晨被人發現陳屍於宗教團體「耶和華見證人」(Jehovah's Witnesses)「王國聚會所」(Kingdom Hall)內，初步研判為謀殺後自殺案。（路透）

科羅拉多州 索頓(Thornton)警方表示，一對夫妻聖誕節 早晨被人發現陳屍於宗教團體「耶和華見證人」(Jehovah's Witnesses)「王國聚會所」(Kingdom Hall)內，初步研判為謀殺後自殺案(murder-suicide)，警方正針對命案現場的「可疑設施」展開調查。

索頓警方表示，距離丹佛約11哩的「耶和華見證人」教會聚會所內，一名男子25日上午9時左右開槍擊斃妻子，然後飲彈自盡。警方並未公布死亡夫妻的姓名。警方表示，死亡夫妻原本都是「耶和華見證人」教會信徒。

警方表示，亞當斯 郡(Adams County)警長辦公室有害物質小組(Hazardous Materials Unit)正在調查與這起命案有關的「可疑設施」。

當地警方25日在推特發文指出，大批警力在命案發生後趕抵「王國聚會所」，但社區民眾並未面臨立即威脅。

丹佛地方電視台ABC７報導，索頓消防局發言人表示，消防局25日接獲報案指稱「王國聚會所」發生火災，但消防隊員抵達現場卻沒發現火勢，只看到「家庭糾紛」(domestic issue)。消防局後來通知警方，整起案件移交由警方處理。

報導指出，「王國聚會所」出現來自多個市府機關的警車與消防車。亞當斯郡消防隊(Adams County Fire Rescue)表示，獲報前往處理的事件屬於「家庭事件」，但未進一步說明細節。