佛州33年來「最冷聖誕節」降溫至30度以下

炸彈氣旋聖誕假期突襲大半全國北部。但冷氣之強，連南方避寒勝地佛州也連日低溫。圖為穿著短褲聖誕裝的跑者24日參加佛州維艾拉的慈善活動。(美聯社)

炸彈氣旋冰凍國內大半地區，在向來溫暖的佛羅里達等南方州，今年即使不完全是「白色聖誕節 」，也絕對是寒氣逼人的聖誕節。

25日一早佛州中部及北部的氣溫降至華氏20多度，大彎地區(Big Bend)及佛羅里達狹地(Panhandle)的嚴寒警告(hard freeze)一直延續到26日上午9時。

不過最冷的聖誕節紀錄實際上並未打破，但可能進入史上前五冷，排在1983、1989年的聖誕節之後。

這場極地風暴(arctic blast)席捲全國，帶來危險低溫 及大量風雪，造成車禍 傷亡、上千航班取消，數百萬人面臨斷電的風險。

國家氣象局23日指出其警報及建議影響約2億人，是「有史以來最大範圍的冬季天氣警報及建議之一」。

但嚴寒的天氣尚未結束，氣象預報員預計籠罩北美的巨大冷空氣下周將持續帶來低溫，23日一預報員表示：「在佛羅里達南部之外的大部分南方地區，26日、27日上午風寒仍將到達最低點，達20多度或30初。」

計畫遠行的旅客務必確認航班狀態，目前仍有上千班機延誤或取消。

線上航班追蹤網站FlightAware 25日顯示，截至美東時間下午5時，國內及國際航線有將近1萬3000航班延誤，5600以上航班被取消。

FlightAware的地圖「Misery Map」顯示，25日美東時間下午2時到下午6時之間，超過900個航班延誤，200個以上的航班取消，其中丹佛市被延誤或取消的航班數最多。

國家氣象局警告，美國中部及東部下暴風雪的地區會出現道路白化，「在這些情況下通行極度危險，有時甚至不可能通行。」