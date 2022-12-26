雪上加霜…華州3變電站聖誕節晨遭破壞 1.4萬戶停電

聖誕節 早晨，華盛頓州 皮爾斯郡(Pierce County)三座變電站遭人破壞導致斷電，超過1萬4000戶居民無電可用。

轄區包括塔科瑪(Tacoma)的華州皮爾斯郡警長辦公室25日指出，其中兩座遭到破壞的變電站屬於塔科瑪公共事業公司(Tacoma Public Utilities，TPU)旗下設施，第三座變電站則是普吉特海灣能源公司(Puget Sound Energy)設備。

警方表示，截至25日下午，並沒有任何嫌犯落網。

皮爾斯郡警長辦公室在聲明中表示，破壞變電站的動機為何，是否來自針對電力系統展開的同步攻擊，目前都無法確知。

華盛頓州地方電視台KING 5報導，塔科瑪公共事業公司表示，25日下午仍有大約7000名客戶停電，維修人員正在全力修復。遭到攻擊的兩座變電站位於皮爾斯郡東部。

皮爾斯郡警長辦公室指出，警方25日清晨5時30分左右接獲報案指出，位於46街東段的塔科瑪公共事業公司變電站發生竊案，雖然沒有財務損失，但歹徒進入變電站後破壞並毀損電力設施，導致社區停電。

警方表示，不久後接到第二通竊案事件的報案電話，地點是位於224街東段的另一處變電站，同樣也是沒有財務損施，但電力設備遭人破壞。

聯邦國土安全部今年11月發布公告指出，美國重要基礎建設可能受到「孤狼型」犯罪份子或因特定理念或私怨而組成的小型組織攻擊。

本月稍早，北卡羅來納州 發生兩座變電站遭槍擊突然斷電，數萬客戶無電可用，當地政府機關宣布進入緊急狀態。