聖誕炸彈氣旋 全美已34死 6成民眾受風雪衝擊 數十萬戶停電

全美大半地區遭到超級聖誕暴雪襲擊。圖為25日紐約上州水牛城的殖民圓環被風雪籠罩，舉目一片白茫茫，能見度極低。(美聯社)

炸彈氣旋影響全美數千萬人計、約60%民眾，25日已知至少34人死亡。這場超級冬季風暴 帶來的大量積雪讓數十萬戶民眾受困斷電且沒暖氣的家庭和企業商家，預料還會有更多人殞命。

美加美墨邊界都受影響

美聯社報導，冬季風暴「艾略特」(Elliot)的範圍空前廣闊，從靠近加拿大的五大湖(Great Lakes)，延伸到美國與墨西哥邊界的格蘭河(Rio Grande)都受到影響。

國家氣象局(National Weather Service)指出，約60%的全美民眾面臨某種冬季天氣公告(advisory)或警報(warning)，從洛磯山脈(Rocky Mountains)以東地區到阿帕拉契山脈(Appalachians)，氣溫急劇下滑並低於平常溫度。

惡劣天候持續影響飛行狀況，數千架班機因此延誤或取消；航班追蹤網站FlightAware數據顯示，25日約有2500架國內和國際航班取消。

罕見聖誕超級暴風雪，造成各大機場大亂，航班取消，數以萬計旅客受困機場。圖為科州丹佛國際機場大批旅客排隊安檢。(美聯社)

水牛城遭重創交通癱瘓

冬季風暴重創紐約州 水牛城，颶風等級的風雪造成白矇現象嚴重影響交通，癱瘓緊急小組的即時應變能力。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，水牛城幾乎每一輛消防車24日都動彈不得，懇請民眾遵守交通管制禁令。

聖誕節超級氣旋帶來超級大雪，大半北部全美聖誕節假期都在忙著剷雪。圖為25日紐約上州水牛城的居民望著高過人身的大雪，無可奈何。(歐新社)

路面6呎雪 家裡無暖氣

陸路交通方面，水牛城路面覆蓋6呎積雪，數千棟房屋覆上皚皚白雪，許多住戶停電且無暖氣可用。

氣象局估計，部分地區截至26日上午仍會颳起時速40哩的疾風，路面積雪可能再增加一、兩呎。

警方表示，25日傍晚發生兩起與暴風雪 相關的交通事故，23日在奇克托瓦加鎮(Cheektowaga)則有兩人因為緊急醫療情況呼救，但緊急救護人員因為惡劣天候而無法及時到場搶救而病逝。

伊利郡郡長波隆卡茲(Mark Poloncarz)表示，伊利郡(Erie County)已知12人因為這場冬季風暴過世，包括水牛城的六人。

這場「炸彈旋風」因為寒冷空氣聚集在北極白，高空大氣中層和上層搖擺不定的氣流形成急流，冷空氣被向下推入美國，迅速發展成惡劣天氣，其中包括所謂的「炸彈旋風」。圖為美國海洋大氣署公布24日中午的北美上空氣象衛星圖。(美聯社)

戶外停留十分鐘就凍傷

街道覆上厚重白雪，許多住戶無暖氣取暖。當地居民馬納班(Jeremy Manahan)的家裡停電將近29小時後，他只好到汽車內幫手機充電。他說：「附近有一個暖氣避難所，但對我來說太遠了，我顯然受困於厚重積雪而無法開車抵達，現在只要在戶外多停留十分鐘就會凍傷。」

這場暴風雪讓緬因州到西雅圖的數十萬戶住宅因為停電而陷入黑暗，斷電高峰期一度有多達170萬戶停電；經過工作人員搶修，追蹤全美供電系統的poweroutage.us數據顯示，時至25日下午3時，只剩不到20萬戶無電可用。