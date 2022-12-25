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想在幾歲退休？Z世代年輕人給出這個數字

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想在幾歲退休？Z世代年輕人給出這個數字

編譯洪啟原／綜合外電
最新研究顯示，美國最年輕的成人族群Z世代將目標退休年齡訂在59歲，比戰後嬰兒潮世代設定的71歲整整提早12年。（取材自臉書）
最新研究顯示，美國最年輕的成人族群Z世代將目標退休年齡訂在59歲，比戰後嬰兒潮世代設定的71歲整整提早12年。（取材自臉書）

最新研究顯示，美國最年輕的成人族群Z世代將目標退休年齡設定在59歲，比戰後嬰兒潮世代設定的71歲足足早12年。

根據美國西北互助保險公司（Northwestern Mutual），年齡介於18歲至25歲的美國Z世代族群，對自身職涯和達成財務安全的信心水準最高，因而把預計退休的年齡定在59歲。相較下，千禧世代和X世代的目標退休年齡各定在61歲和65歲，嬰兒潮世代則為71歲。

該研究調查各世代對社會安全體制的看法，X世代最為悲觀，只有43%受訪者認為自己有需要時能獲得社會保障；千禧世代認為必要時可獲得保障的比率為52%，Z世代為55%，嬰兒潮和其他世代為70%。

對於「我已實現或將實現長期財務安全」議題，X世代的看法也最悲觀，僅58%受訪者認為如此；千禧世代為66%，Z世代、嬰兒潮及其他世代則為70%。

據研究，Z世代在疫情期間累積財富和尋求理財顧問合作的程度最高，且這個年輕族群對事業發展和達成財務健全的信心較高。

在疫情期間，每十名Z世代就有七人儲蓄增多，也有較多人尋求專業理財幫助；29%受訪者表示，疫情前並未尋求理財顧問協助，但目前正與理財顧問合作或規劃進一步的行動。不過，有近75%的Z世代認為需改善財務規畫。

擔任西北互助執行副總裁和客戶長（COO）的米契爾說：「看到最年輕的成年族群願意提出規畫和設定更高的自我要求，讓人感到歡欣鼓舞。」

研究也說，Z世代雖期盼提早退休，但金錢並不是多數人上班的主要驅動力，只有36%認為上班主要目的是追求金錢，近三分之二（64%）Z世代認為工作的成就感更加重要。

退休 疫情 儲蓄

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