「史上最糟」暴風雪襲水牛城 能見度幾乎零 國民兵待命

炸彈氣旋讓美國十個幾州都籠罩在白雪之下，民眾必須先鏟雪清出通道才能外出。（歐新社）

「炸彈氣旋」(bomb cyclone)發威，大雪、強風加上刺骨低溫，水牛城正面臨當地史上最糟糕的一場暴風雪 。用字遣詞向來保守的美國國家氣象局(National Weather Service)，罕見地以「恐將威脅生命」、「一個世代出現一次」、「後果嚴重」等詞令描述水牛城這波風雪交加的惡劣天候。

紐約州 長霍楚已派國民兵到水牛城待命及救援。

華盛頓郵報報導，從氣象預測看來，水牛城的暴風雪還未結束，國民兵(National Guard)、第一線急救人員(first responders)營救數百名受困民眾的同時，氣象局發布的暴風雪警報將持續到聖誕節當天早晨。

這場風雪可能成為水牛城當地史上最嚴重的一次，除了降雪 量驚人，還因為大雪、勁風與極度低溫交互影響所形成的殺傷力。

從23日上午9時開始，水牛城能見度就一直在0.13哩以下。風雪交加之下，絕大多數時間其實能見度都是零。

從23日至24日持續24個多小時期間，當地強風風速超過每小時45哩。暴風雪的定義為風速達每小時35哩。23日上午9時至下午3時之間，水牛城幾乎每一個小時當中，風速都曾飆破每小時60哩，一度甚至高達每小時71哩。

水牛城降雪量累計已達28吋，國家氣象局表示，截至25日早晨為止，降雪量可能還會增加1吋至3吋。

23日早晨6時氣溫有華氏38度，但到了24日早晨4時則降至華氏4度，風寒效應(wind chills)之下，體感溫度下探到華氏負21度。

曾經31年擔任哥倫比亞廣播公司(CBS)水牛城地方電視台首席氣象專家、目前為「水牛城新聞報」(Buffalo News)撰寫氣象專欄的保羅(Don Paul)表示，住在水牛城38年來，從沒遇過如此規模的暴風雪。

保羅表示：「1985年的暴風雪癱瘓了整個城市，不過這次狀況更糟糕。」他指出，1985年那場暴風雪風速為每小時50哩，這次暴風雪風速動輒超過每小時65哩，甚至超過每小時70哩，「簡直就是怪獸等級」。

紐約州伊利郡(Erie County)行政首長波隆卡茲(Mark Poloncarz)24日在記者會上說，目前這場暴風雪可能超過1977年1月暴風雪重創水牛城的紀錄。