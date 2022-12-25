平安夜彌撒 教宗譴責戰爭：別忘貧窮、不公吞噬的兒童

從疫情中逐漸復元，教宗24日主持彌撒發表平安夜講話，籲世人記得因戰爭而忍飢挨餓的人。（路透）

教宗方濟各 (Pope Francis)24日在聖伯多祿大殿(St. Peter's Basilica)主持平安夜彌撒，帶領全世界的天主教徒迎接聖誕節 ，他在平安夜佈道中譴責戰爭、貧困以及貪婪的消費主義，並指責犧牲弱勢獲得的財富及權力。

今年是方濟各任內的第十次聖誕節，在前幾年受到新冠疫情 影響限制人數後，今年首度開放約7000名信眾入場。另有約4000人在教堂外的聖伯多祿廣場(St. Peter's Square)參與彌撒。

與過去幾個月相同，方濟各因膝傷問題無法長時間站立，因此委派一樞機主教擔任主司儀。

教宗講道中談到：「當動物在隔欄中覓食，我們世界的男人與女人，對財富及權力飢渴，甚至為此侵略他們的鄰人、兄弟和姊妹，我們見到了多少的戰爭！甚至在今日，有多少個地方，人類的尊嚴及自由被蔑視！」

「一如既往地，人類貪欲的主要受害者是弱者及弱勢群體。」方濟各並未直接指明具體的事件或衝突。

「這個聖誕節也是，如同耶穌的情況，一個貪婪追求金錢、權力及快樂的世界，並沒有空間容下孩子，許多那些未出世、貧窮及被遺忘的孩子。尤其是那些被戰爭、貧窮、不公吞噬的兒童。」

儘管如此，教宗仍鼓勵人們振作起來，「別讓自己被恐懼、屈從、沮喪征服」。

方濟各還談到「如此多的消費主義包裝聖誕節的神秘」，點出聖誕節的意義可能被遺忘的危險。他鼓勵人們不要讓這個聖誕節「沒做好事就結束了」。

另一端，在聖經記載的耶穌出生地－伯利恆(Bethlehem)，居民期盼迎來這次聖誕節，從疫情復甦後，預計將有上千旅客到該地朝聖。

觀光業是伯利恆的經濟命脈，過去兩年受到疫情影響，國際旅客無法前來，但今年遊客即將回歸，飯店客滿，當地店家表示假期前生意興隆。

巴勒斯坦觀光部長馬雅(Rula Maayah)說：「今年我們慶祝聖誕節的方式將與去年截然不同，我們將與來自全世界的朝聖者一起慶祝。」