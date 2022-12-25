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全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷

記者顏伶如／綜合報導
位在伊利湖畔的餐廳Hoak's，冰柱將整個屋子覆蓋成像個怪獸。（路透）
位在伊利湖畔的餐廳Hoak's，冰柱將整個屋子覆蓋成像個怪獸。（路透）

聖誕節假期超冷，美國本土48州不少地區氣溫降至華氏零度以下，伴隨風寒效應(wind chills)威力，幾州變得跟北極一樣冷。聖誕周末，美國持續籠罩於低溫底下，溫度低到足以危害生命危險，根據24日統計，這波冬季風暴從21日以來在全美已造成至少23人死亡。

紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）
位於紐約水牛城西側的伊利湖，拍上岸的湖水被低溫冰封，將步道凍成如同鬼域的景象。（...
位於紐約水牛城西側的伊利湖，拍上岸的湖水被低溫冰封，將步道凍成如同鬼域的景象。（路透）

冰封聖誕 紐約市體感負8度

美國國家氣象局(National Weather Service)指出，從平原區、中西部、東北部到大西洋沿海地區中部甚至美國南部，24日早晨天亮之後，受到風寒效應影響，體感溫度都在華氏零度以下：亞特蘭大氣溫華氏9度但體感溫度華氏負8度，聖路易市(St. Louis)氣溫華氏9度、體感溫度華氏負12度，紐約市氣溫華氏8度、體感溫度華氏負8度，華府特區氣溫華氏12度、體感溫度華氏負3度。

極地風暴 德州也出現低溫

極地風暴(arctic blast)從加拿大長驅直入美國，許多城市今年將有數十年來最冷的聖誕節。氣象預報顯示，酷寒狀態在北部平原區幾州將持續最久，就連南方的德州等地也都出現低溫。

炸彈氣旋 聖誕節交通大亂

被喻為「炸彈氣旋」(bomb cyclone)，威力迅速增強的冬季風暴22日已重擊中西部，超低溫與大風雪導致聖誕節前夕的假期旅遊交通尖峰為之大亂。

挪威氣象研究所(Norwegian Meteorological Institute)指出，北極23日溫度約華氏負9度(攝氏負32度)。若與北極相比，幾座美國城市的溫度也在華氏負9度左右，甚至還更低。

氣象網站AccuWeather溫度分布圖顯示，蒙大拿州、北達科他州、南達科他州、懷俄明州、明尼蘇達州、密西根州、愛阿華州、威斯康辛州23日下午氣溫為華氏負9度或比華氏負9度更低。

炸彈氣旋讓全美急凍，圖為南達科他州一處牧場牛隻披著一層白雪。（路透）
炸彈氣旋讓全美急凍，圖為南達科他州一處牧場牛隻披著一層白雪。（路透）

周末回升 各地氣溫將好轉

不過，周末開始全美各地溫度陸續回升，因此聖誕節假期期間，美國城市就不再跟北極一樣冷或比北極更冷。

極度低溫 先做好禦寒準備

極度低溫的狀態底下，民眾如果沒有做好禦寒準備，將面臨高度危險。氣象頻道(Weather Channel)風寒效應分布圖顯示，受到風寒效應影響，北部平原區不少地點體感溫度約在華氏負40度左右，中西部體感溫度則在華氏負30度左右。

包括德州等南部地區，23日溫度也降至只有華氏個位數，德州電力供應系統變得負荷沉重。電力供應需求暴增，使得德州電力公司不得不採取分區輪流斷電(Rolling Blackouts)的緊急因應措施。德州電力可靠委員會(Electric Reliability Council of Texas，ERCOT)則對新聞周刊(Newsweek)表示，估計將有足夠電力能夠滿足需求。

聖誕節 德州 低溫

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