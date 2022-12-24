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移除自殺防治功能挨轟 推特改口：下週就會恢復

中央社／紐約24日綜合外電報導
推特近日在執行長馬斯克的命令下，移除針對查詢特定內容用戶提供自殺防治熱線等資訊的功能。（路透）
推特近日在執行長馬斯克的命令下，移除針對查詢特定內容用戶提供自殺防治熱線等資訊的功能。（路透）

路透引述2名知情人士說法報導，推特（Twitter）近日在執行長馬斯克（Elon Musk）的命令下，移除針對查詢特定內容用戶提供自殺防治熱線等資訊的功能。

路透於23日率先披露上述消息。消息曝光後，推特「信任與安全」部門主管爾溫（Ella Irwin）透過電郵告訴路透，「我們一直在修復並調整推特的功能…這項功能只是暫時移除。」

「我們預計，下週這些功能就會恢復正常。」

在路透發布報導約15小時後，未回應置評請求的馬斯克在推特發文宣稱，「（報導是）假的，它（自殺防治功能）仍然存在。」 為回應用戶批評，他還發布推文稱：「推特不能防止自殺」。

遭移除的功能稱為#ThereIsHelp。此前在推特上，某些搜尋結果上方會出現關鍵字標籤，列出許多國家的心理健康、愛滋病、疫苗、兒童性剝削、COVID-19、性別暴力、自然災害以及言論自由相關支持組織的聯絡資訊。

這個功能遭移除後，部分消費者安全團體和推特用戶紛紛表達對平台弱勢用戶福祉的擔憂。

由於受到消費者安全組織等各方壓力，包括推特、谷歌（Google）和臉書（Facebook）等網路平台，多年來都會針對可能身處險境的用戶，將他們引導到可提供支持的資訊或機構，如政府熱線。

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