冬季風暴下…鏟雪車司機嚴重不足 公路變更危險

炸彈氣旋為美國北方各州帶來又快又多的積雪，加上鏟雪車駕駛短缺，真的是雪上加霜。（美聯社）

超強暴風雪 、極度低溫、超級強風夾雜而至，國家氣象局預測殘酷的「炸彈氣旋」還在迅速增強，但是從大西洋岸的華盛頓州 到東岸的賓州 ，包括位於落磯山脈的蒙大拿、懷俄明以至俄勒岡、俄亥俄等州，都出現鏟雪車司機嚴重短缺的困境，讓公路在大雪天變得更加危險。

入行門檻高 平均時薪僅25元

鏟雪車司機需要商業駕駛執照，但相對低薪，而且通常在危險條件下超時工作，因此愈來愈少人願意加入這個行業。

各州鏟雪車司機短缺的原因有很多，但基本面對同一情況︰創紀錄的低失業率、勞動力老齡化，以及其他行業對商業卡車司機的需求增加。私營公司比政府部門更靈活，紛紛提高工資及獎金搶人。

鏟雪車司機平均時薪25元，但相關行業組織「全國公路聯盟」(NCFOR)指出，這個薪酬實在太低，與在快餐店賺的差不多。儘管有些州份的交通部門採取種種措施，包括將鏟雪車司機的最低年齡降至18歲，但仍然存在人手短缺。

住在密西根州的伊瑞索正在用除雪機剷除車道上大量的積雪。（美聯社）

NCFOR表示，西部各州的短缺情況尤為嚴重，這些州的鏟雪車司機起薪，從內華達州的最低時薪17.50元到加州的26元不等。

薪酬偏低之餘還要面對私人市場競爭，私營卡車運輸公司一直提高工資吸引司機加入填補空缺；也有司機轉當校車司機、服務員、廚師甚至教師，都不再去鏟雪。

●東岸到西岸都缺人手

美國卡車運輸協會估計今年有創紀錄超過8萬名司機短缺，這還不包括校車、公共交通或鏟雪車司機的短缺在內。

華盛頓州交通廳發言人拉博(Barbara LaBoe) 說，每個行業都在爭奪同一群工人，而私營公司付的薪酬往往高於政府。除了難吸引司機加入外，原本的司機也流失，華州光在今個冬季已有151名人員離職。

官員們表示，一些州願意支付培訓費用藉以增加鏟雪車司機，但這些人員不太可能在今年冬天加入工作行列；還有一些鏟雪車司機主要從事其他公路工作，只屬於季節性填補來鏟雪，他們是否願意工作也是個疑問。

蒙大拿州交通部門表示，該部門缺少大約90名司機，在冬季風暴期間需要更長的時間來清理高速公路；賓州缺少270個永久職位及560個臨時職位，但強調目標一定要道路安全；俄亥俄與俄勒岡州情況也一樣。

大多數州為了應對短暫或個別的暴風雪，各部門可以根據天氣預報調動司機和設備。但若暴風雪同時襲擊整個州，人手短缺將變得更加明顯。

美國州公路及運輸協會(Association of State Highway and Transportation)負責人奈爾森(Rick Nelson)說，鏟雪車司機的工作，對公眾的安全和緊急救援人員的安全至關重要，但他明白要說服新人加入這個行業，在最惡劣的條件下工作實在很困難。