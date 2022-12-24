我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

無證移民寒風發抖紮營 等候「防疫遣返令」裁決

記者顏伶如／綜合報導
聚集在德州邊境的無證移民，不僅前途未卜，現在又要增加面臨冬季風暴的考驗。（ Getty Images）
聚集在德州邊境的無證移民，不僅前途未卜，現在又要增加面臨冬季風暴的考驗。（ Getty Images）

最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)本周稍早發布臨時裁決，川普政府援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定將查緝無證移民直接遞解出境的措施得以暫時維持後，靠近德州邊境的墨西哥馬塔摩羅斯(Matamoros)，數百名被美國遞解出境的無證移民在公園裡就地簡易紮營，在寒風中瑟瑟發抖，等候防疫遣返令的下一步動向。

最高法院正式裁決何時出爐，目前則無法確知。

美國法典第42卷規定實施期間，打算向美國申請庇護卻在邊境地區遭遞解出境的外籍人士累計約有250萬人次，遞解原因是避免新冠病毒散布。這項措施適用於所有外籍人士，但主要受到影響的外籍人士主要來自墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多，近來則是來自委內瑞拉的民眾。

聚集在德州邊境的無證移民，不僅前途未卜，現在又要增加面臨冬季風暴的考驗。（美聯社...
聚集在德州邊境的無證移民，不僅前途未卜，現在又要增加面臨冬季風暴的考驗。（美聯社）

原本在委內瑞拉從事美髮師的賈爾塞斯(Grisel Garcés)，長途跋涉四個月來到美墨邊境，抵達墨西哥境內的葛蘭德河(Rio Grande)河畔，對岸就是德州艾爾帕索(El Paso)。她把幼齡女兒留在家鄉，希望抵達美國之後能與丈夫團圓。

賈爾塞斯與其他數千名無證移民一樣，焦急等候美國最高法院對防疫遣返令的最終裁決。氣溫驟降到華氏20多度的寒冬，是賈爾塞斯不曾經歷的低溫，但她只能露宿街頭。她說：「只能乞求上帝憐憫了。」

委內瑞拉海軍憲兵出身的賀南德茲(Carlos Hernandez)說，跟妻子帶著3歲女兒好不容易渡過冰冷河水入境美國，下場卻是遭到遞解出境。

賀南德茲說，由於拒絕配合上司要求對付反政府人士的命令，結果在海軍遭到整肅。他表示，打算再次帶著妻女闖關，最終目的地是希望前往加拿大。

共和黨執政州向最高法院主張，無證移民大量湧入對公共服務造成嚴重負擔，「前所未見的災難」恐怕是聯邦政府無法因應的。

移民權益倡議人士則對法典第42卷的防疫遞解令提告，理由是這項規定違反美國精神、不符國際道義，罔顧遭到迫害而遠走他鄉的民眾，而且疫情趨緩之後規定已經不再適用。

移民 美墨邊境 墨西哥

上一則

拜登為了國防支出法案妥協 美軍不再強制接種新冠疫苗

下一則

聖誕節送25元禮品卡最能抗通膨 比買1件襯衫還省事

延伸閱讀

南韓邁向完全解除防疫 室內口罩令從強制改「建議」

南韓邁向完全解除防疫 室內口罩令從強制改「建議」
無證客露宿街頭 被親友拒、沒錢開庭…想從紐約走到印州

無證客露宿街頭 被親友拒、沒錢開庭…想從紐約走到印州
無證移民潮再起 兩黨促白宮速謀對策

無證移民潮再起 兩黨促白宮速謀對策
聯邦上訴法院裁定：禁止依第42卷令驅逐無證客

聯邦上訴法院裁定：禁止依第42卷令驅逐無證客

熱門新聞

為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

2022-12-16 12:01
數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

2022-12-17 07:30
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

2022-12-16 12:38
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

2022-12-18 09:51

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難