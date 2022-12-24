無證移民寒風發抖紮營 等候「防疫遣返令」裁決

聚集在德州邊境的無證移民，不僅前途未卜，現在又要增加面臨冬季風暴的考驗。（ Getty Images）

最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)本周稍早發布臨時裁決，川普政府援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定將查緝無證移民 直接遞解出境的措施得以暫時維持後，靠近德州邊境的墨西哥 馬塔摩羅斯(Matamoros)，數百名被美國遞解出境的無證移民在公園裡就地簡易紮營，在寒風中瑟瑟發抖，等候防疫遣返令的下一步動向。

最高法院正式裁決何時出爐，目前則無法確知。

美國法典第42卷規定實施期間，打算向美國申請庇護卻在邊境地區遭遞解出境的外籍人士累計約有250萬人次，遞解原因是避免新冠病毒散布。這項措施適用於所有外籍人士，但主要受到影響的外籍人士主要來自墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多，近來則是來自委內瑞拉的民眾。

聚集在德州邊境的無證移民，不僅前途未卜，現在又要增加面臨冬季風暴的考驗。（美聯社）

原本在委內瑞拉從事美髮師的賈爾塞斯(Grisel Garcés)，長途跋涉四個月來到美墨邊境 ，抵達墨西哥境內的葛蘭德河(Rio Grande)河畔，對岸就是德州艾爾帕索(El Paso)。她把幼齡女兒留在家鄉，希望抵達美國之後能與丈夫團圓。

賈爾塞斯與其他數千名無證移民一樣，焦急等候美國最高法院對防疫遣返令的最終裁決。氣溫驟降到華氏20多度的寒冬，是賈爾塞斯不曾經歷的低溫，但她只能露宿街頭。她說：「只能乞求上帝憐憫了。」

委內瑞拉海軍憲兵出身的賀南德茲(Carlos Hernandez)說，跟妻子帶著3歲女兒好不容易渡過冰冷河水入境美國，下場卻是遭到遞解出境。

賀南德茲說，由於拒絕配合上司要求對付反政府人士的命令，結果在海軍遭到整肅。他表示，打算再次帶著妻女闖關，最終目的地是希望前往加拿大。

共和黨執政州向最高法院主張，無證移民大量湧入對公共服務造成嚴重負擔，「前所未見的災難」恐怕是聯邦政府無法因應的。

移民權益倡議人士則對法典第42卷的防疫遞解令提告，理由是這項規定違反美國精神、不符國際道義，罔顧遭到迫害而遠走他鄉的民眾，而且疫情趨緩之後規定已經不再適用。