終於能辦新年派對了 曼哈頓醫生要求客人「篩陰」再出席

調查顯示，今年有意辧年終派對的公司來到六成。(路透)

年終假期派對時光來臨，但新冠、流感 及人類呼吸道合胞病毒(RSV)猖狂流行，雖說調查顯示，今年有意辧年終派對的公司較去年增加27%，來到近六成；許多派對主辧方既想辦派對又不願讓疫情 危及派對賓客，紛紛要求來賓先做好檢測，確保身體健康再來。

紐約時報23日報導，服務於驗血實驗室的莉莎‧路德維格(Lisa Ludwig)舉辦年終派對有多年經驗，唯一次沒辦是在2020年疫情高峰；她表示自己瞧見很多人染上新冠、新冠加流感或新冠加RSV，表示染病不克前來的朋友愈來愈多，她認為這對本周要辦的派對兆頭不妙之至，最後宣告取消，她表示，「大家都鬆了口氣」。

但路德維格只怕是另類。時近假期季高峰的新年，人們渴望恢復人際互動，暫時不理疫情；各公司也用年終派對，哄勸遠端辦公員工回到職場。

人力公司「Challenger, Gray & Christmas」10到11月辦理的調查指出，受訪的252家美國公司近六成今年打算辦年終尾牙，較2021年大增27%，較2020年增5%。

外燴業者、紐約大廚李娜‧高汀(Lena Goldin)表示，自己對員工設下嚴格防疫規定，但大多數客戶都沒詢問他們有沒那麼做，有的是一些家有小孩的人家，要求她的員工做快篩。

在紐約、洛杉磯等新冠、其他呼吸道疾病快速增加的城市，公衛單位近幾日都頒布不祥的警告；但他們都沒明確要求居民改變聚會計畫或待在家，只是建議人們在公共室內場合，甚或擁擠的室外空間，戴上口罩 。

許多要辦派對的主人採另一招，要求賓客做好新冠快篩再來。

曼哈頓區醫生包曼(Dan Bauman)表示，自己要辦三年來第一次新年派對，但他寫好邀請函，要求來賓做好檢疫再來。

許多公衛專家替快篩背書，讚許為明智做法；在家做的抗原篩檢，可以測出感染，即便不是百分百安全，精準度也很高。

哈佛大學傳染病學專家漢那吉(Bill Hanage)表示，快篩該這麼看待：累計起來，它可以降低染疫風險，雖說很不幸，人類還辦不到把風險降到零，但結合疫苗、口罩，可以大舉降低風險；如果有人不願戴口罩，那麼請他們做好快篩，再來參加聚會。