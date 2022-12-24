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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

聖誕節送25元禮品卡最能抗通膨 比買1件襯衫還省事

記者張聲肇／綜合報導
今年聖誕節致贈各式禮卡特別受到消費者歡迎，既省錢又省時間。（Business Wire)
今年聖誕節致贈各式禮卡特別受到消費者歡迎，既省錢又省時間。（Business Wire)

物價高漲的年頭，年節送禮習俗未變，但人人都覺得手頭緊，25元禮卡成為最抗通膨的禮物。

Deloitte Insights趨勢顧問公司針對5000人所做的民意調查發現，今年聖誕假期的支出計畫，花在買禮卡的總額較去年增加7%，買其他東西的數額都降低。

該公司老闆賽茲(Rod Sides)說，2007、2008年經濟下滑時，買禮卡當作年節禮品的人數也高於往年。「要送禮，送禮卡或禮券較容易掌握預算，送衣服，不知道要挑25元還是45元。」

過去每年要花300元給親友買禮物的紐約某公司公關主管洛克伍德(Sam Lockwood，22歲)今年預算只有200元，因要省錢支付每個月1800元房租，他省錢不省禮數的辦法是，根據每個人的愛好，各給一張25元禮卡。這樣，他省卻在店裡逛好幾個小時挑禮物的時間，不用冒著感染病毒的危險，還不用付包裝禮物的費用。

今年聖誕節致贈各式禮卡特別受到消費者歡迎，既省錢又省時間。（Business W...
今年聖誕節致贈各式禮卡特別受到消費者歡迎，既省錢又省時間。（Business Wire)

全國零售聯盟11月對8000名消費者調查發現，今年聖誕節禮卡最受歡迎的類別是餐廳(27%)，其次是百貨商店(26%)和銀行發行的禮卡(25%)；也有10%受訪民眾打算買食物外送公司如DoorDash和UberEats的禮卡。聯盟預估，今年禮卡的消費總額將達286億元，比去年增加5億元。

54歲的洛杉磯物業管理經理凱拉妮(Holly Kailani)今年首度改用禮卡餽贈家人。她說，不是她主動，而是應要求改變作法：兩個20多歲的女兒要求Visa禮卡，這樣，她們可以自行決定要把錢花掉或或是存起來。

餐飲、零售、便利商店忠實顧客平台業者Paytronix的資料部主管巴尼斯(Lee Barnes)說，今年多數消費者買的禮卡，加值金額在25至50元之間者居多，低於往年，這表示禮卡發揮了「抗通膨」作用，「如果我打算買個50元的禮物給某人，直接給他50元的禮卡，比實際去買一件襯衫還省事，何況襯衫可能也漲價了。」

預算 聖誕節 洛杉磯

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