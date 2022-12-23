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氣溫降 能源漲 家庭取暖費平均增加17%

編譯徐薏茹／綜合22日電
能源價格大漲加上風暴來襲，估計美國人今年取暖費用平均增加17%。（路透）
能源價格大漲加上風暴來襲，估計美國人今年取暖費用平均增加17%。（路透）

有線電視新聞網(CNN)報導，在能源成本飆漲之際，席捲國內的強烈冬季風暴將進一步增加國人的取暖支出，甚至早在這場歷史性嚴寒侵襲北美之前，專家便警告，今年冬季家庭的供暖成本將飆升至十多年來的最高水平。

根據全國能源協助主管協會(National Energy Assistance Directors Association，NEADA)的資料，今年家庭供暖的平均成本預計將達1208元，比去年冬季增加17.2%，較前年更高出35.7%。

與此同時，天然氣的價格飆漲，電費也大幅攀升。天然氣是全美最普遍的供暖能源。

能源資訊管理局(EIA)上個月預測，仰賴天然氣供暖的家庭今年冬季平均支出增加25%；使用燃料油的家庭預計比上個冬季多支出45%；靠電力取暖的家庭增加11%花費；丙烷(propane)供暖增加1%支出。

然而天氣若比預期更嚴寒，預測的供暖支出將會更高。

EIA警告，如果氣溫比預測低10%，天然氣供暖家庭的平均花費將比上個冬季多37%，燃料油供暖將飆升52%。

在冬季來臨以前，消費者就已經面臨高價壓力；根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)，11月天然氣價格與去年同期相比上漲15.5%；電價上漲14%。

NEADA在11月的報告聲明：「對於數百萬收入較低的家庭來說，家庭供暖成本愈來愈難以負擔。」

根據NEADA的數據，截至8月，全國約有六分之一的家庭遲繳水電費，相當於2000萬戶。

新英格蘭地區受到的衝擊尤其嚴重，大部分是因為輸送天然氣到該地區的管線受到限制。EIA指出，1月新英格蘭地區的能源批發價格預計將比前一年高35%。

天然氣 新英格蘭 風暴

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