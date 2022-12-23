炸彈氣旋中心氣壓急下降 帶動高速陣風和大量雨雪

剷雪車不斷在公路上剷雪，以便讓交通運行。照片為愛阿華州的貨車行駛在80號州際公路上。（美聯社）

這兩天在北美洲颳起強風降下大雪的北半球暴風冷氣團被稱為「炸彈氣旋」(Bomb Cyclone)，因為它能在短時間內讓大氣壓力迅速下降，帶動高速陣風和大量雨雪，氣溫也驟降，破壞力驚人。

這種風暴 通常在冬天海洋上空或海岸地區形成，一開始在不是很高的地方，在北半球圍繞著低氣壓中心逆時針方向旋轉，風力急速加強，中心的氣壓迅速下降，這就是「如炸彈威力」生成的過程。

加拿大 麥吉爾大學氣象學家蓋雅康(John Gyakum)和他當時在麻省理工學院的論文指導教授1980年在研究報告中，首度以「炸彈氣旋」這個詞形容24小時內氣壓下降達24毫巴(millibars )的暴風。他說，因為中央氣壓急速下降，圍繞暴風眼四周的風速相對爆炸性的激烈加快，威力可想而知。

北美東部秋冬的「東北風暴」(Nor'easter)，是北極冷氣團南下，在大西洋上空和較溫暖的氣流會合，再繼續南下碰到墨西哥 灣暖流，也就是寒流在陸地上遇到暖流時形成。炸彈氣旋算是東北颶風的一種，特色是中心的低氣壓快速形成，風速也快速加劇。

22、23日橫掃北美洲的炸彈氣旋，北至加拿大安大略省東部，都還有50哩(80公里)的風速，挾帶一呎(約30公分)的雪量，天寒地凍風疾，「殺傷力」不難想見。

國家氣象局提醒，在暴風雪天出遠門的民眾，車上一定要多帶應付緊急狀況的物資，在家民眾也要嚴陣以待。麥迪遜威斯康辛大學工程學教授艾爾伯特(Laura Albert)建議開車的民眾萬一困在風雪中，一定要待在車裡；車上最好準備急救包、搭電啟動線、小鏟子、手電筒、厚暖衣毯、水瓶、乾糧點心，甚至一袋沙或貓糞沙，輪胎空滑動時，可墊底增加抓地力。