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炸彈氣旋來襲 18州降至華氏零度以下 威州宣布緊急狀態

編譯陳韻涵／綜合22日電
強風暴雪襲擊中部和北部，位於密蘇里州聖路易市有民眾裹著厚棉被走在冰雪之中。（美聯社）
強風暴雪襲擊中部和北部，位於密蘇里州聖路易市有民眾裹著厚棉被走在冰雪之中。（美聯社）

炸彈氣旋(Bomb Cyclone)強襲美國，各地急凍，數億人迎接數十年來最冷的聖誕節；全美18州的氣溫降至華氏零度以下，丹佛市氣溫16小時內下降65度，懷俄明州氣溫在18小時直落70度，威斯康辛州宣布緊急狀態，準備動用液態燃料應急。

戶外待5分鐘就凍傷

炸彈氣旋讓全美氣溫驟降，蒙大拿州下探華氏負25度，愛阿華州第摩因(Des Moines)氣溫低至華氏負37度，在戶外待不到五分鐘就會凍傷。

超過1200萬人受這波冷冽的極地寒流影響，氣象預報表示，部分地區的氣溫在幾分鐘內便掉了30多度；在這波寒流移動期間，估計46州會有超過1億9000萬人感受到寒風刺骨的零下低溫

丹佛降65度恐創紀錄

丹佛21日下午氣溫將近華氏50度，但炸彈氣旋讓當地溫度在16小時內驟降65度，可能刷新歷史紀錄；其中最大降幅發生在21日下午3時58分到5時58分，氣溫在兩小時內從華氏47度降到負一度。

丹佛國際機場21日下午4時到5時觀測到37度的溫度降幅，氣溫從華氏42度降至5度，刷新該航站史上最大單一小時的溫度降幅，過去紀錄發生在2007年1月27日的下午，氣溫在一小時內從華氏41度降至6度，降幅為35度；此外，該航站自1974年開始記錄單日最大溫差，前11次的最大當日氣溫降幅中有四次發生在今年。

在密州聖路易市的尼克，藉著路邊人孔蓋冒上的熱氣取暖。（美聯社）
在密州聖路易市的尼克，藉著路邊人孔蓋冒上的熱氣取暖。（美聯社）

從21日下午到22日上午，丹佛國際機場的氣溫從一路從將近華氏50度溜到零下24度，降幅達73度；該航站22日的華氏零下24度低溫，只比該航站1990年12月的零下25度低溫差一度，距離平均低溫零下29度也只差五度。

丹佛22日晚的氣溫依然在零度以下，當天「最高溫」為攝氏零下5度，將成為1990年來最低的單日最高溫紀錄。國家氣象局波爾德分站(NWSBoulder)推文指出，丹佛史上最低的單日最高溫為1883年2月3日締造的華氏負10度。

威州擬動用液態燃料

懷俄明州的氣溫從21日早晨7時40分，到翌日凌晨1時35分的將近18小時內，共掉了70度。

懷州夏延市(Cheyenne)的氣溫在短短30分鐘內，便從華氏43度降至3度，溫差達40度，打破該市史上最大單一小時溫度降幅，此前紀錄是2017年12月30日在兩小時內降51度。

威斯康辛州各城市的公共事務局或委員會22日陸續發布雪災緊急狀態(snow emergency)，州長艾佛斯(Tony Evers)同日簽署行政命令宣布全州進入能源緊急狀態(energy emergency)，因應酷寒天氣影響液態燃料輸送，且降雪可能造成樹倒壓垮電線而致停電等；緊急狀態免除聯邦與州運送液體燃料的部分規定，得以更有效率的緊急應變災情。

緊急狀態 低溫 懷俄明州

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