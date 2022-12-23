室內使用毯子睡袋 室外困雪地留車上 保暖也保命

暴風雪襲擊美國，已經五年無家可歸的流浪漢瑞奇維在丹佛市街頭準備面對這場風雪的挑戰。（路透）

醫學期刊「刺胳針 」(The Lancet)發表的研究指出，與氣溫有關的死亡，往往是肇因寒冷而非高溫，「炸彈氣旋」來襲，嬰兒及長者是最脆弱的一群，因為嬰兒容易失去體溫，而長者產生的體溫較少，因此在極寒下可以採取一些措施來保護自己和他人。

無論在室內或戶外，最重要的要充足的保暖，聯邦疾病防治中心 (CDC )建議，在室內要確保一歲以下的嬰兒要睡在溫暖房間內，有足夠保暖衣物，例如連體毛毯或睡袋。拿走任何枕頭或其他柔軟的床上用品，以免造成窒息或嬰兒猝死綜合症的風險。若有65歲以上的朋友或鄰居，請經常探訪他們，確保他們的房屋供暖充足。

飲食要均衡以保持溫暖，避免酒精和咖啡因，因為它們會使身體更快散熱。

CDC警告說，使用爐子取暖並不安全，應使用額外的毯子、睡袋或外套。

在戶外則需戴上帽子、圍巾和連指手套，並多穿衣服以保暖。

另外，也要避免在冰上行走，若一定要鏟雪或做其他戶外工作，須慢慢來；盡可能避免在結冰的道路上行駛。若被困在戶外，留在車內最安全。

嚴寒對身體影響極大，對大多數人來說，感到寒冷先是由腳趾和手指尖開始，出現這個現象就是一個訊號。

波士頓醫療中心臨床項目副主任薩拉蒙( Suzanne Salamon)說，當感到寒冷時，身體會努力保護重要器官，包括心臟、大腦和肺，血液的熱量首先從手指和腳趾向內轉移來保持溫暖，因此手指和腳趾先感到寒冷。

寒冷天氣對心臟影響更大，尤其是患有心血管疾病的人，經常有人出外鏟雪後心臟病發作。

美國保肺協會說，寒冷天氣也會對肺部造成嚴重破壞，因為乾燥的空氣會刺激呼吸道，尤其是對患有哮喘等疾病的人來說影響更大。