室內使用毯子睡袋 室外困雪地留車上 保暖也保命
醫學期刊「刺胳針」(The Lancet)發表的研究指出，與氣溫有關的死亡，往往是肇因寒冷而非高溫，「炸彈氣旋」來襲，嬰兒及長者是最脆弱的一群，因為嬰兒容易失去體溫，而長者產生的體溫較少，因此在極寒下可以採取一些措施來保護自己和他人。
無論在室內或戶外，最重要的要充足的保暖，聯邦疾病防治中心(CDC)建議，在室內要確保一歲以下的嬰兒要睡在溫暖房間內，有足夠保暖衣物，例如連體毛毯或睡袋。拿走任何枕頭或其他柔軟的床上用品，以免造成窒息或嬰兒猝死綜合症的風險。若有65歲以上的朋友或鄰居，請經常探訪他們，確保他們的房屋供暖充足。
飲食要均衡以保持溫暖，避免酒精和咖啡因，因為它們會使身體更快散熱。
CDC警告說，使用爐子取暖並不安全，應使用額外的毯子、睡袋或外套。
在戶外則需戴上帽子、圍巾和連指手套，並多穿衣服以保暖。
另外，也要避免在冰上行走，若一定要鏟雪或做其他戶外工作，須慢慢來；盡可能避免在結冰的道路上行駛。若被困在戶外，留在車內最安全。
嚴寒對身體影響極大，對大多數人來說，感到寒冷先是由腳趾和手指尖開始，出現這個現象就是一個訊號。
波士頓醫療中心臨床項目副主任薩拉蒙( Suzanne Salamon)說，當感到寒冷時，身體會努力保護重要器官，包括心臟、大腦和肺，血液的熱量首先從手指和腳趾向內轉移來保持溫暖，因此手指和腳趾先感到寒冷。
寒冷天氣對心臟影響更大，尤其是患有心血管疾病的人，經常有人出外鏟雪後心臟病發作。
美國保肺協會說，寒冷天氣也會對肺部造成嚴重破壞，因為乾燥的空氣會刺激呼吸道，尤其是對患有哮喘等疾病的人來說影響更大。
薩拉蒙說，多穿幾層衣服真的很重要，因為夾在這些多層衣服之間的空氣，有助保持溫暖，穿緊身衣服不見得好，因為無法從多層之間保持溫暖，另外也要注意防止弄濕衣服，鞋子也應防水。
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