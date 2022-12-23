冬季風暴導致貨運卡卡 聖誕禮可能過完節才送到

位於北部的芝加哥受到炸彈氣旋第一擊，風雪交加，外出民眾格外辛苦。（美聯社）

冬季風暴 侵襲全美，影響節前最後一刻送禮貨運物流，亞馬遜 (Amazon)等公司表示，將盡全力配送；受不良天候狀況影響，節前出行的旅人也可能受到班機延誤、取消或路上交通堵塞或封閉所影響。

紐約時報報導，假期買家忙著在最後一刻下標訂購禮物，許多人殷殷企盼包裹送達，但這波冷冽的冬季風暴可能影響各地的網購族群。

通常，消費者可以在過節前收到重要的包裹和禮物，但今年部分消費者可能得被迫重新安排或解釋禮物可能會在聖誕節 之後才到得了。

大多數貨運公司表示，密切觀察全美各地的天氣，提醒消費者商品送達日期可能延誤，配送詳情可至官網查看貨況更新。

美國郵局發言人表示，郵局每天發布天氣預報給配送員，並根據聯邦、州與地方政府等來源的資訊，綜合評估配送狀況。

貨運公司UPS則表示，氣象學者組成的團隊密切觀察並協助應對壞天氣的計畫，時至22日，UPS針對中西部地區發出警告，告知消費者意外事件計畫已啟動，商品會在「情況允許的情況下盡快送達」。

聯邦快遞(FedEx)發布聲明表示，意外狀況計畫啟動，保障職員安全並將配送影響減到最小。

亞馬遜發言人斯蒂芬森(Sam Stephenson)表示，亞馬遜啟動類似其他貨運公司的配送計畫，提醒消費者如果希望禮物在聖誕節之前送達，必須看清楚商品頁面是否註明「會在聖誕節前送達」，因為配送估計日已考量天候等因素。

炸彈氣旋來勢洶洶，影響中西部、大湖區和東北部數以千萬計人，影響時間從21日一直到24日，航空公司已發布消息讓乘客預先有心理準備，截至22日晚已有超過1萬1000架航班受影響。

在路上交通方面，暴雪和路面結冰積雪影響行車，堪薩斯州和奧克拉荷馬州傳出至少五人因為這波冬季風暴影響而出車禍死亡的消息。另外，90號州際道路約有200哩的範圍受到強風與暴雪影響而禁止通行，芝加哥調動287輛灑鹽機應急。