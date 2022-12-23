百年最冷聖誕 風暴強襲各州 逾6200航班取消

炸彈氣旋來襲，造成數千航班停飛，旅客擠在機場焦急等待，但也是無可奈何。（Getty Images)

被形容為「一代人只碰得到一次」的罕見冬季風暴 22日起威力爆發，開始席捲幾乎全國各地，估計會持續到24日，約有1億9000萬人受影響，聖誕假期旅行增添困難。國家氣象局指稱，中部部分地區短短幾小時內氣溫驟降了華氏50度；今年的聖誕節周末，可能是數十年來最冷的一回。

拜登總統22日在聽取聯邦官員相關簡報後，於橢圓形辦公室向國人提出警告：「這不像你小時候的下雪天，情況不容小覷。」

旅行受阻 逾8500班機延誤

全國航空運輸首當其衝，根據Flightaware統計，22日截至美東時間7時，已有5557個航班被取消，8450個航班延誤，其中以丹佛和芝加哥最多；為因應向東移動的惡劣天氣，23日也有超過700個航班被取消，在一年中最繁忙的旅行季，數以百萬計的旅客將受到影響。

聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（路透）

運輸安全局(TSA)的資料顯示，21日經過機場 安檢的旅客超過240萬人，多於2019年的同期人數。聯合航空表示，12月22日至1月9日的旅客每天平均44萬人，超過感恩節的客運量。

陸路難行 公路暴風雪封閉

陸路交通方面，南達科他州西部農村地區道路已被封鎖，有些人因食物和暖氣供應不易而陷入困境。德州 氣溫22日迅速驟降，州長艾伯特(Greg Abbott)承諾，2021年2月風暴導致電網不堪重負、數百人死亡的慘劇不會重演，德州有信心應對因氣溫下降而增加的能源需求。

明尼蘇達州國家氣象局上網發文提到，「若被困在零下30度到45度以下的風寒中，可能危及生命。」密西根州警方已部署額外警力協助駕駛人。氣象學家警告說，印第安納州北部90號州際公路沿線22日晚上開始出現暴風雪；工作人員已準備清除多達一呎積雪；約150名國民兵成員待命協助被雪困住的印州旅行者。

零下50度 蒙大拿城市斷電

在蒙大拿州，麋鹿公園市(Elk Park)氣溫降至零下50度，這是美洲大陸分水嶺(Continental Divide)的一個山口。由於極端寒冷和強風，好幾個滑雪場在21日和22日宣布關閉；學校停課，數千人斷電。

紐約州水牛城天氣預報員預測將迎來一場「百年一遇的風暴」，預料將出現湖面大雪、陣風時速高達65哩和大範圍停電。國家冰球聯盟(NHL)已將水牛城軍刀隊主場對陣坦帕灣閃電隊的比賽延至3月4日。

丹佛機場氣溫在22日上午降至零下24度，是丹佛32年來最冷風暴。南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)22日發布沿海洪水警告；該地區因冬季溫和可應對強風嚴寒而成為旅遊勝地。

其他地方當局因擔心停電，已警告民眾採取預防措施，保護老年人、無家可歸者和牲畜，儘可能延後旅行。