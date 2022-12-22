拜澤會 澤倫斯基：戰爭尚未結束 拜登：挺烏不論多久
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日訪問白宮和美國國會；身著軍綠色長袖運動衫的澤倫斯基在橢圓辦公室對美國總統拜登說，「戰爭尚未結束。」他以英文對拜登表達對美國的感謝；拜登強調美國對烏克蘭的支持，無論多久。
澤倫斯基隻身訪問美國，這是今年2月底對俄羅斯戰爭爆發以來，他的首場出國訪問，距離戰爭爆發日正好300天。
美聯社報導回顧，1941年的12月22日英國時任首相邱吉爾（Winston Churchill）在日軍偷襲珍珠港後數周訪美，81年後的澤倫斯基之行，頗有與當年呼應的意味；澤倫斯基的軍綠色裝扮，也讓人聯想到為英國奮戰的邱吉爾。
澤倫斯基身穿軍綠色長袖運動衫、卡其褲和短靴抵達白宮，非傳統的外交裝扮凸顯「戰時總統」風格；在橢圓辦公室與拜登公開晤談時，他沒說烏克蘭語，而是直接以英語表達對這場戰爭的看法，以及對美國的感激，「致上我所有的感激，發自我心，發自所有烏克蘭人的內心。」
澤倫斯基給拜登一枚頒發給烏軍的十字勳章，他說，一名烏克蘭上尉托他轉贈給拜登，代表勇氣；拜登回應，「雖說無功不受祿，但非常感謝。」並回贈代表榮譽的指揮官紀念幣。
拜登在會後記者會表示，美國、北約與歐盟，對於烏克蘭的立場依然團結一致，對於這分堅定支持，他信心十足；不管多久，美國都會持續致力於捍衛勇敢的烏克蘭人能捍衛自己的國家，反抗俄羅斯侵略。
拜登再次譴責俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭，澤倫斯基則將其稱為「來自俄羅斯的恐怖主義行動」，不希望在其他國家重演類似悲劇。
拜登表示，美國和盟友未來支援烏克蘭的重點，將放在強化烏國空防、火炮系統、坦克與裝甲車，以及更多的彈藥。
「俄羅斯以冬天為武器。」拜登說，使烏克蘭人民在一年中最為寒冷黑暗的時刻挨餓受凍，這是俄羅斯最新的殘忍暴行，美國會確保俄國負起責任。
澤倫斯基表示，他要對美國人民說，烏克蘭和美國正並肩作戰，對抗俄羅斯暴政，爭取共同勝利；「我們會贏，我確定我們會贏。」
澤倫斯基也說，和平是烏克蘭的主權、自由和領土完整，沒有妥協。
繼續挺烏？美兩黨出現分歧
不過，儘管民主黨籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)、參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)都說支持烏克蘭符合美國核心利益，但兩黨對烏克蘭的看法則開始出現歧見。共和黨籍佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)在澤倫斯基抵達華府之前便對媒體表示：「我希望我們持續支持烏克蘭，但我們也該解釋清楚，他們這段時間裡都在做些什麼。」
可望在明年初成為新任眾院議長的眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已經表態，共和黨一旦重返多數黨，將不再開「空白支票」給烏克蘭。
來源：LiveNOW from FOX
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