拜澤會 澤倫斯基：戰爭尚未結束 拜登：挺烏不論多久

拜登總統（右）21日在白宮南草坪歡迎到訪的烏克蘭總統澤倫斯基，還親切地將手搭在他肩上。（Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）21日訪問白宮和美國國會；身著軍綠色長袖運動衫的澤倫斯基在橢圓辦公室對美國總統拜登 說，「戰爭尚未結束。」他以英文對拜登表達對美國的感謝；拜登強調美國對烏克蘭的支持，無論多久。

澤倫斯基隻身訪問美國，這是今年2月底對俄羅斯戰爭爆發以來，他的首場出國訪問，距離戰爭爆發日正好300天。

美聯社報導回顧，1941年的12月22日英國時任首相邱吉爾（Winston Churchill）在日軍偷襲珍珠港後數周訪美，81年後的澤倫斯基之行，頗有與當年呼應的意味；澤倫斯基的軍綠色裝扮，也讓人聯想到為英國奮戰的邱吉爾。

澤倫斯基身穿軍綠色長袖運動衫、卡其褲和短靴抵達白宮，非傳統的外交裝扮凸顯「戰時總統」風格；在橢圓辦公室與拜登公開晤談時，他沒說烏克蘭語，而是直接以英語表達對這場戰爭的看法，以及對美國的感激，「致上我所有的感激，發自我心，發自所有烏克蘭人的內心。」

澤倫斯基給拜登一枚頒發給烏軍的十字勳章，他說，一名烏克蘭上尉托他轉贈給拜登，代表勇氣；拜登回應，「雖說無功不受祿，但非常感謝。」並回贈代表榮譽的指揮官紀念幣。

澤倫斯基送給拜登一枚烏克蘭軍事勳章，澤倫斯基說這勳章是烏軍海馬士火箭部隊一位名叫帕夫洛的連長要他代送給拜登，「因為他是一位很勇敢的總統。」（Getty Images)

拜登在會後記者會表示，美國、北約與歐盟，對於烏克蘭的立場依然團結一致，對於這分堅定支持，他信心十足；不管多久，美國都會持續致力於捍衛勇敢的烏克蘭人能捍衛自己的國家，反抗俄羅斯侵略。

拜登再次譴責俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭，澤倫斯基則將其稱為「來自俄羅斯的恐怖主義行動」，不希望在其他國家重演類似悲劇。

拜登表示，美國和盟友未來支援烏克蘭的重點，將放在強化烏國空防、火炮系統、坦克與裝甲車，以及更多的彈藥。

「俄羅斯以冬天為武器。」拜登說，使烏克蘭人民在一年中最為寒冷黑暗的時刻挨餓受凍，這是俄羅斯最新的殘忍暴行，美國會確保俄國負起責任。

澤倫斯基表示，他要對美國人民說，烏克蘭和美國正並肩作戰，對抗俄羅斯暴政，爭取共同勝利；「我們會贏，我確定我們會贏。」

澤倫斯基也說，和平是烏克蘭的主權、自由和領土完整，沒有妥協。

繼續挺烏？美兩黨出現分歧

不過，儘管民主黨籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)、參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)都說支持烏克蘭符合美國核心利益，但兩黨對烏克蘭的看法則開始出現歧見。共和黨籍佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)在澤倫斯基抵達華府之前便對媒體表示：「我希望我們持續支持烏克蘭，但我們也該解釋清楚，他們這段時間裡都在做些什麼。」

可望在明年初成為新任眾院議長的眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已經表態，共和黨一旦重返多數黨，將不再開「空白支票」給烏克蘭。

來源：LiveNOW from FOX