澤倫斯基突訪美 烏憂俄二度強攻基輔 持久戰對俄更有利

冬季來臨，使戰事更加艱難，拜登總統形容俄羅斯總統普亭把冬天當成武器。圖為烏克蘭士兵駕駛T-72坦克。（Getty Images)

美國官方、學界指出，烏克蘭總統澤倫斯基 突訪華府，表示憂慮俄羅斯軍隊可能在冬季發動新一波攻勢，甚至二度進犯基輔，戰爭拖愈長可能對俄國 愈有利；官員也相信俄國已學到教訓，重整己方部隊，烏國要奪回失地只怕更為困難。

國家廣播公司新聞網(NBC News)21日報導，澤倫斯基突訪美國，可得知烏克蘭憂懼漸生：被冬季條件、烏軍激烈反抗、自有弱點拖延住的俄軍，可能在蓄勢準備，想發動大膽的新攻擊。

俄烏戰爭已超過300天，俄羅斯總統普亭罕見承認俄軍遭逢困境，還在聖誕節前訪問白俄羅斯 ，愈添增基輔方面的揣測；英國戰略專家列德維吉(Frank Ledwidge)指出，烏克蘭對提升、加強來自美國的軍援十分在意，目前戰爭陷入停滯，烏方擔憂要長期打下去，時間可能有利於俄國。

烏國官員上周一連串發表警告，指新證據指出，俄國打算用新動員的30萬部隊之半數發動新攻勢，甚至再襲基輔；專家指出，白俄不可能參戰，烏國最新的警告是否可信，或者只是一種更廣的訊息戰略，令人存疑。

列德維吉指出，烏軍高層上周要求大幅增加軍援，而這只有美國才辦得到；澤倫斯基等人本周政治上加強努力，希望廓清軍援之路。

美國官員表示，俄烏戰爭即將進入第二年，烏軍發現，俄軍目前專注於守住還在手中的烏國領土，而非再攻城掠地。

雖說俄國不斷攻打烏國民用電力設施，烏軍自9月以來的前線反攻動能還維繫下去，但隨著戰爭態勢轉變，接下來幾個月俄國把更多士兵推上前線，烏軍要奪回2022年初的失土，將愈發困難。

紐約時報指出，綜合一切因素，俄烏戰爭第二年很可能陷入停滯；兩邊軍隊雖交戰激烈，但都拿不下多少土地。

前國防部官員兼俄國研究專家伊芙琳‧法爾卡斯(Evelyn Farkas)表示，她認為烏軍只專注於守土，而非進攻奪回失地，較為單純，應該供應烏國這麼做的必要裝備及訓練。

一派美方官員認為，烏軍接下來幾個月就算有較小的突破，也不可能使俄軍大規模崩潰，但俄軍也不可能在烏境取得大勝的成就。