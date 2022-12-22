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俄狂轟濫炸 基輔民眾恐「無電」過新年

編譯俞仲慈／綜合21日電
俄軍對烏克蘭的攻擊仍未鬆手，21日繼續在頓內茨克狂轟濫炸。（美聯社）
俄軍對烏克蘭的攻擊仍未鬆手，21日繼續在頓內茨克狂轟濫炸。（美聯社）

由於烏克蘭首都基輔(Kyiv)的電力系統，遭到俄軍一波接一波的飛彈和自殺式無人機攻擊，已被嚴重破壞，烏克蘭能源工業研究中心(Energy Industry Research Center)指出，即使在最佳情況下，基輔市一月初每天供電時間不可能超過十小時。

該中心主任卡契欽科(Oleksandr Kharchenko)說：「基輔市民應該做好準備，在接下來的兩到三周內，每天能夠供電四到六個小時，就已經算不錯。」卡契欽科表示，「最多一個半星期，更確切地說，也許是一周內，將對基輔市和附近地區恢復計畫性停電，每天供電10小時，停電14小時。」

由於供電持續受阻造成許多小型變電站受損，維修人員疲於奔命；不過也有好消息，卡契欽科表示，「包括移動式發電機等大批設備即將運到。」

烏克蘭民眾將被迫在無電可用的情況下慶祝新年，卡契欽科呼籲擁有發電機的民眾協助親友共度難關。

AP：俄軍擬獵殺黑名單

另外據美聯社報導，俄羅斯軍方擬定獵殺黑名單，鎖定烏克蘭全國和地方具有影響力的人士，包括政府官員、記者、社運人士、退伍軍人、宗教領袖和律師等，有計畫地透過拘捕、酷刑和處決來壓制烏克蘭的抵抗力量。 

美聯社掌握烏克蘭各地發生的61起非法逮捕案件，以及包括烏克蘭當局取得的俄方黑名單、虐待照片、俄羅斯媒體報導以及數十名受害者與其親友的證詞。有倖存者表示，一些受害者在拘留所受到審問、毆打和電擊，有些人最終被押送到俄羅斯。

美國前戰爭罪行無任所大使(U.S. ambassador-at-large for war crimes issues)拉普(Stephen Rapp)表示，「這是專制政權想要立即斬首並消滅當地領導階層的計畫。」

美英情報單位資料顯示，在俄羅斯聯邦安全局(FSB)主導下，情報部門早在2月24日入侵烏克蘭之前幾個月，就開始研擬黑名單。「這種定點清除的策略來自克里姆林宮高層。」英國智庫皇家聯合服務研究所(the Royal United Services Institute RUSI)高級研究員沃特林(Jack Watling)表示。

克里姆林宮一位發言人指稱獵殺黑名單的情報「純屬虛構」，但拒絕回應媒體採訪。

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