澤倫斯基美國會演說 要求更多軍援

烏克蘭總統澤倫斯基21日在拜訪白宮之後赴國會發表演說，眾院議長裴洛西（右）代表歡迎。 （Getty Images）

感謝美國 「烏克蘭 永不投降」

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）21日晚間對美國國會兩院聯席會議演說，感謝美國人民、國會與總統對烏克蘭的鼎力相助，他說，面對艱難局勢，烏克蘭沒有一蹶不振，依然生氣勃勃，烏克蘭永不投降。

美國有線電視新聞網（CNN）形容這是歷史性演說；澤倫斯基在聖誕節前夕來到，向美國人民賀節並動之以情，他說，就算這個聖誕節，面對攻擊的烏克蘭人無電可用，烏克蘭人心中的信仰之光不會熄滅；數百萬烏克蘭人都有同樣願望，祈求勝利。

稱從未要求美軍代烏克蘭上戰場

自己的仗自己打，澤倫斯基說，烏克蘭從未要求美軍代替烏克蘭人上戰場，他保證烏軍會善用美國的坦克與飛機；美提供給烏克蘭的金錢不是慈善捐款，是對全球安全和民主的投資，烏克蘭會以最負責任的方式運用。

澤倫斯基到國會發表演講，受到參眾兩院國會議員起立致敬。（Getty Images)

國會近日將表決撥款法案，其中包括對烏克蘭安全、經濟與人道援助的449億美元；拜登總統稍早與澤倫斯基會面，並共同舉行記者會，宣布軍援烏克蘭18.5億美元，包含一套愛國者飛彈防空系統、海馬士火箭系統彈藥、迫擊砲裝備和戰術安全通訊系統等。

「我們有了大砲，是的，非常感謝，但這樣夠嗎？老實說，不太夠。」澤倫斯基在國會說，烏克蘭需要美國的支持來進入戰爭的轉捩點，以贏得戰爭，他認為關鍵點就在明年。

當著拜登的面，澤倫斯基也說，希望美國提供更多的愛國者飛彈；拜登並未允諾，他說，這是防禦性武器，不會升高局勢。

澤倫斯基敦促美國國會持續支持烏克蘭，通過數百億美元的援烏預算，並加大對俄羅斯的制裁，讓恐怖分子為侵略負責。

澤倫斯基稱援烏預算過關將加速勝利

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，在稍早私下談話中，澤倫斯基回答他，若國會沒通過援烏預算，表示美國輸掉這場戰爭；澤倫斯基演說時說，美國國會通過援烏預算，將可以加速這場勝利。

澤倫斯基指出，若俄羅斯無法在烏克蘭境內被擊敗，那麼下一個遭殃的就是美國的歐洲盟友，面對這場戰爭，沒有人能置身事外，也沒有人應該感到安全。

議員起立鼓掌歡迎澤倫斯基

澤倫斯基演講結束，致贈參院院會主席賀錦麗、眾院議長裴洛西（左）一面烏克蘭國旗，國會也回贈澤倫斯基美國國旗。（Getty Images)

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、兼任參院院會主席的副總統賀錦麗（Kamala Harris）就在澤倫斯基身後聆聽演說，20分鐘的演說多次被喝采中斷，澤倫斯基進場時，兩黨國會議員也起立鼓掌致意；演說最後，澤倫斯基取出一幅有前線烏軍簽名的烏克蘭國旗作為禮物，致贈給裴洛西和賀錦麗，美方則回贈摺疊成三角形飄揚在國會山莊的美國國旗。