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國會公布1.7兆綜合撥款法案 對台無償軍援未列入

記者張文馨／華盛頓報導
國會20日公布綜合撥款法案，提供台灣軍事融資，但國防授權法提到的無償軍援，則未納入。（美聯社）
國會20日公布綜合撥款法案，提供台灣軍事融資，但國防授權法提到的無償軍援，則未納入。（美聯社）

明年度的政府預算，國會20日完成協商並公布規模1.7兆美元的2023財年綜合撥款法案，包括授權國務院提供台灣需償還的「軍事融資」，建立台灣學人計畫，但沒有納入國防授權法同意的「無償軍援」。

可望本周表決 再送交拜登簽署

聯邦參議院上周通過2023財年國防授權法後，還需要通過撥款法案，才能使預算到位；兩黨議員密集協商，20日公布綜合撥款法案（Consolidated Appropriations Act），可望在本周表決，再送交白宮由拜登總統簽署，避免政府關門。

撥款法案規畫明年度政府支出約1.7兆美元，包含8000億美元的非國防支出，以及8580億美元的國防支出；對烏克蘭的安全、經濟和人道援助預算達449億美元，因應國內各樣天災的援助預算編列406億美元。

對台軍事融資 最多不超過20億

根據眾院撥款委員會公布的摘要，綜合撥款法案同意挹注外國軍事融資計畫，以支持對台灣的軍事融資和擔保貸款；此外，該法提供美國在台協會（AIT）成立台灣學人計畫（Taiwan Fellowship Program）的資金，以及投入400萬美元支持現有的全球合作暨訓練架構（GCTF）。

撥款法案內容提到，提供台灣貸款本金不超過20億美元的外國軍事融資。

國務院固有軍事融資計畫，用以對盟友提供安全援助；國會日前通過2023財年國防授權法，將台灣納入這項計畫，授權拜登政府提供台灣須償還、有利息的軍事融資直接貸款（direct loan），最多20億美元，設定12年內償還。

未見無償軍援  拜登挨批「失誤」

此外，國防授權法還授權，國務院在未來5年內提供總額100億美元的無償軍援（grant），每年最多20億美元。 但這筆預算並未見諸最新的撥款法案，顯示這筆預算雖有開支法源，但在第一年度尚無資金到位。

聯邦參院軍事委員會首席議員殷霍夫（Jim Inholf）表示，此舉令人失望，這是拜登政府在國安領域的又一失誤。

在撥款委員會公布撥款法案前，防衛新聞就報導，撥款委員會成員希望對台灣提供「貸款」，以降低國務院的預算壓力；而外交委員會成員和台灣方面都希望爭取「直接軍援」。

預算 融資 國務院

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