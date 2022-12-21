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澤倫斯基今訪華府 將晤拜登、赴國會演說

記者顏伶如／綜合報導
俄烏開戰以來烏克蘭總統澤倫斯基不曾出國，他預定周三到白宮與拜登總統會面，並在國會發表演說。烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基曾在七月到美國國會演說。（Getty Images)
俄烏開戰以來烏克蘭總統澤倫斯基不曾出國，他預定周三到白宮與拜登總統會面，並在國會發表演說。烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基曾在七月到美國國會演說。（Getty Images)

俄烏戰爭300天 首度出訪

俄羅斯入侵烏克蘭20日屆滿300天，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)21日將訪問華府，不僅將在國會對兩黨議員發表演說，並將和拜登總統會面晤談；這將是俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭以來，澤倫斯基首度出國訪問。

另一方面，美國官員20日表示，美國將為烏克蘭提供18億元軍事援助包裹，其中首度包括愛國者( Patriot)飛彈系統、並為烏克蘭戰機提供精準導引炸彈。與此同時，美國國會將在下年度開支法案當中，納入449億元對烏克蘭援助計畫。

有助467億元援烏法案過關

烏克蘭總統澤倫斯基預定今天(21日)赴白宮與拜登總統見面，並在國會演說，這是俄烏...
烏克蘭總統澤倫斯基預定今天(21日)赴白宮與拜登總統見面，並在國會演說，這是俄烏戰爭發生以來澤倫斯基首次出國，意義重大。（美聯社）

民主黨籍德拉瓦州聯邦參議員孔恩斯(Chris Coons)受訪時證實澤倫斯基將訪問華府；孔恩斯指出，澤倫斯基此行將為美國國會提供「很棒的機會」，有助於規模龐大的援助烏克蘭包裹法案過關。

安全考量 行程未提前公布

不過新聞網站「國會山莊報」(The Hills)引述消息人士報導，澤倫斯基訪美尚未完全敲定，主要考量在於安全問題，訪問計畫提前在媒體曝光，恐怕節外生枝。

政治媒體Punchbowl News最早披露澤倫斯基即將訪美的消息。

烏總統要來？裴洛西露端倪

烏克蘭總統澤倫斯基預定今天赴白宮，並在國會發表演講。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基預定今天赴白宮，並在國會發表演講。（美聯社）

民主黨籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)20日致函國會議員，建議出席21日晚間「以民主為題的一場非常特別活動」。

澤倫斯基、烏克蘭高層國防官員及幕僚近來紛紛提出警告表示，俄羅斯正打算再次對烏克蘭展開大規模地面攻勢。入冬後烏克蘭受到俄軍猛烈空襲，能源及電力基礎建設遭受重創。

孔恩斯表示，這是俄烏戰爭爆發之後，澤倫斯基第一次出國訪問，「他將與我們對話，也將感謝我們，並且呼籲我們持續支持烏克蘭人民」。

孔恩斯表示，對於眾院兩年會期來說，澤倫斯基訪問將是一個「完美的句點」，這兩年來拜登總統也獲致了某些具有里程碑意義的成就。

美國這波對烏軍事援助透露著美方擴大提供先進武器給烏克蘭，希望提升烏克蘭的空防能力，抵禦俄羅斯越來越激烈的飛彈攻擊。

根據媒體報導，美國對烏援助方案將於21日公布，內容包括提供來自五角大廈庫存、價值約10億元的武器，外加透過「烏克蘭安全援助倡議」(Ukraine Security Assistance Initiative，USAI)提供8億元經費，讓烏克蘭採購武器、彈藥或者推出訓練課程、提供其他援助。

愛國者飛彈將是截至目前為止，西方國家提供給烏克蘭用來抵禦俄軍空襲的最先進地對空飛彈系統。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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