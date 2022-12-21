聯邦新開支法案本周將通過 退休前更能存錢

國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

國會預計本周通過聯邦新開支法案，名為Secure 2.0兩黨法案部分新條款，將影響數以百萬計為退休儲蓄 的國人；其中包括想趕在退休前存更多錢的長者和承受學債壓力的工薪階層。

新法案許多政策變化是建立在2019年與401(k)退休制度相關的變化基礎上，未來將以漸進方式，進一步協助有能力儲蓄或有權使用職場退休計畫的國人。值得注意的改變如下：

自動登記

新法案將要求雇主(至少是在2025年以後開始執行計畫的雇主)自動將符合條件員工納入其401(k)和403(b)計畫，預留至少3%薪水，但不超過10%；此後每年增加1個百分點，直至達到至少10%(但不超過15%)。現有計畫無需遵循新規則；員工人數不超過10人的小型企業、經營不到三年的新企業以及教會和政府項目，也不在遵守新規定之列。

國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為共和黨黨鞭熊恩(中)在國會大廳接受訪問。(Getty Images)

緊急儲蓄

雇主獲准自動將員工登記到與員工退休帳戶相關的緊急儲蓄帳戶中，預留最多3%工資，最高2500元(雇主可選擇更小額度)。新冠疫情凸顯緊急儲蓄的重要性；若缺乏緊急儲蓄，可能迫使年輕工人從401(k)相關帳戶提取資金，而不得不繳納所得稅和10%罰款。

401(k)緊急提款

員工每年可從401(k)和IRA帳戶提取一次最高1000元用於某些緊急開支，不會因為在59.5歲前提前領取而被罰10%罰款。此規則訂2024年生效，員工可以在三年內將緊急提的錢補回帳戶內。

學生債務人可獲相對供款

有些雇主提供員工401(k)或職場退休帳戶相對供款，最高達工資4%。有學生貸款者可能因專注還債而延後退休儲蓄，失去雇主提供相對供款機會。2024年開始，學貸支付將計入401(k)、403(b)和SIMPLE IRA的退休供款，有學貸者將有資格獲職場退休計畫相對供款；此規定適用提供457(b)等相關計畫相對供款的政府雇主。

中低收入儲蓄者將獲政府相對供款

收入7萬1000元以下的中低收入工薪階層，若在IRA和401(k)等職場退休計畫內供款，將獲政府新福利。目前所謂Saver's Credit只允許個人獲得退休儲蓄供款最高2000元的最高50%抵稅，亦即最多收到1000元退稅。但2027年開始，納稅人將因為存錢到自己的IRA帳戶而收到聯邦政府相對供款，不再以抵稅形式進行。

兼職工人

2019年法案要求雇主允許長期兼職員工參與401(k)計畫，包括服務一年(1000小時)或連續三年(500小時服務)員工。2025年開始，連續工作兩年的兼職工人即有資格更快參與雇主的401(k)退休計畫。

追加供款

60至63歲員工獲准為退休留出額外資金。現行法律規定50歲以上者可追加退休計畫限額供款；他們在2023年在大多數退休帳戶可額外追加7500元。2025年開始，限額提高到10000元或比當年正常追加金額高出50%，以較高者為準。

強制最低提款(Required Minimum Distribution)年齡

根據現行法律，退休者須在72歲前，開始從享有稅收優惠的退休帳戶提款。明年起改為年滿73歲起開始領取最低資金；2033年會再調高到75歲。