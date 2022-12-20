國會暴亂調查／刑事轉介無約束力 起訴川普取決司法部

國會調查委員會釋出的影片中，陳列真假選舉人票。（美聯社）

國會眾院 調查委員會19日舉行關於國會暴亂的最後一場聽證，決定將前總統川普 及其盟友作為刑事轉介的對象，建議由司法部 進行刑事調查和可能提出起訴，最終的目標可能是針對川普的律師伊斯曼(John Eastman)和川普的幕僚長米多斯(Mark Meadows)。司法部已任命特別主事官對川普展開調查，起訴與否完全取決於司法部。

華盛頓郵報報導，刑事轉介貌似重大案件，是眾院調查委員會鄭重建議司法部展開刑事調查，但實際上是雷聲大雨點小，以表明眾院調查委員會對轉介對象的憤怒，而司法部最終可能不會起訴。

國會和政府部門2018年多次提出刑事轉介，最終都無疾而終。

參院司法委員會共和黨領袖2018年1月要求司法部對揭露川普與俄羅斯關係的史迪爾(Christopher Steele)進行調查，但並未起訴，而提出刑事轉介的葛拉斯理(Charles Grassley)和葛理漢(Lindsey O. Graham)兩人卻引發廣泛議論。

司法部督察長2018年4月對聯邦調查局(FBI)前副局長麥凱博(Andrew McCabe)提出刑事轉介，也引起媒體關注，最終也沒有起訴。

川普的盟友帕頓(Samuel Patten)2018年8月對多項聯邦指控認罪後，參院情報委員會向司法部提出刑事轉介時表示，轉介與最終是否指控和起訴無關。

葛拉斯理2018年10月還提出另一起刑事轉介，是關於律師艾凡納提(Michael Avenatti)的客戶對高院大法官提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)提出未經證實的指控，最終艾凡納提因其他罪名被判入監，而2007年已是刑事轉介對象的卡瓦諾如今成為大法官，職業生涯幾乎沒有受到影響。

司法部已對川普展開刑事調查，是眾院調查委員會提出刑事轉介的另一現實考慮；司法部長加蘭德(Merrick Garland)上月任命特別主事官，對川普否認2020年大選結果和卸任後私藏機密文件進行調查。

司法部始終密切關注眾院調查委員會的進展，要求提供約訪紀錄等文件，表明司法部已經掌握充分的證據，不需要調查委員會的建議。

但刑事轉介並非完全無用和純屬作秀，即使最終不會起訴，也可能作為將來的政治資源。