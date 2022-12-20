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國會暴亂調查／關鍵證人→伊凡卡不鬆口 朱利安尼改口

編譯陳韻涵／綜合19日電
去年一月六日的國會暴亂，國會特別調查委員會完成調查，建請司法部對前總統川普刑事起訴。（美聯社）
去年一月六日的國會暴亂，國會特別調查委員會完成調查，建請司法部對前總統川普刑事起訴。（美聯社）

眾院國會暴亂特別調查委員會19日發布執行摘要(executive summary)，內容指出多位關鍵證人如前白宮顧問、前總統川普的女兒伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)與白宮發言人凱莉·麥肯內尼(Kayleigh McEnany)隱匿實情，而川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)改口，且沒有任何一位證人提供選舉遭玷汙的證據，推論相關說法是阻礙調查的「大謊言」；委員會將在近日將公布完整的調查報告。

國家廣播公司(NBC)報導，眾院國會暴亂特別調查委員會認為，許多與川普關係密切者作證時不夠坦率，如逃避或稱不記得；委員會表示，部份情況不可能遺忘，隱瞞訊息的可能性偏高。

委員會表示，伊凡卡「承認」她認同前司法部長巴維理(William Barr)的看法，沒有足以改變選舉結果的舞弊證據，且川普去年1月6日利用權勢施壓副總統潘斯並透過電視轉播同步觀看國會暴力情況。

但委員會認為，伊凡卡知道的比她鬆口透露得更多。執行摘要寫道，「伊凡卡未如(白宮前律師)西波隆尼(Pat Cipollone，前譯西波隆)般，對川普的行徑直言不諱」，譴責伊凡卡「對部分議題失憶」。

伊凡卡並非委員會點名的唯一白宮官員，委員會另指白宮前發言人麥肯內尼的部分證詞「看似託辭，就像她已準備好講話要點；在多種情況下，她的證詞並不如她的前下屬般直率」。

另外，2020年大選落幕後，川普的律師朱利安尼多次毫無根據的指稱Dominion投票機把投給川普的票變成投給拜登，這讓他的律師執照遭停用且面臨求償13億元誹謗指控。

但朱利安尼宣誓作證時改口，委員會報告寫道「雖然朱利安尼屢次公開說投票機竊取選舉，他作證時承認『我不認為投票機偷走選舉』」。

委員會也認為白宮前新聞聯絡室主任霍普‧希克斯(Hope Hicks)作證時，被問到她是否曾告訴川普需要呼籲支持者維持和平的問題時，不夠誠懇。

委員會也質疑其他證人的誠信，如面臨調查後便退休的白宮前副幕僚長奧納托(Tony Ornato)，以及白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)在書中宣稱川普從未打算在暴亂當天前往國會。委員會「關切」證人可能蓄意隱瞞事發經過，「奧納托顯然便是如此」。

川普 白宮 伊凡卡

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國會暴亂調查／川普犯哪些法？刑事轉介看犯罪行為

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