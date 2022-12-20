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國會暴亂調查／調委會下一步…建議修「選舉計票法」

編譯陳韻涵／綜合19日電
調查委員會主席湯普森相信司法部最終會對川普提起刑事起訴。（美聯社）
調查委員會主席湯普森相信司法部最終會對川普提起刑事起訴。（美聯社）

眾院國會暴亂特別調查委員會主席、民主黨聯邦眾議員湯普森說：「委員會的工作即將告一段落，但作為一個國家，我們依然處於陌生和未知的水域。委員會的工作將提供伸張正義的路線圖。」

美聯社報導，委員會19日一致通過對前總統川普提出四項刑事轉介，指他在國會暴亂事件中「多次參與密謀」，始於謬稱選舉被竊，終於國會暴亂。

一人導致國會暴亂

經過18個月調查，委員會依據各項證據指國會暴亂並非自發性抗議，而是由川普精心策畫以推翻2020年大選投票結果的計畫。

川普呼籲支持者聚在白宮外參與「大型抗議」，明知部分支持者攜武，仍鼓勵他們前往國會「拚命戰鬥」。

委員會報告指出，「國會暴亂的核心肇因源自一人，即眾人追隨的前總統川普；若少了他，國會暴亂不會發生」。

眾院情報委員會主席謝安達說：「有責任者應負責。」

不縱放首腦

委員會調查迄今，800多人因攻擊國會而被起訴，包括極端右翼組織「守誓者」和「驕傲男孩」成員。

委員會交給司法部的文件指出，將川普及其支持者繩之以法極其重要。

民主黨聯邦眾議員瑞斯金說：「美國司法不會讓步兵坐牢，卻縱放首腦。」

共和黨議員面臨監察

眾院領袖麥卡錫等共和黨高層在國會暴亂當天的行為面臨監察，麥卡錫在國會暴亂當天與川普及白宮官員密切聯繫，他希望川普勸退支持者並阻止暴亂；白宮前顧問庫許納作證時說，麥卡錫的語氣一度「害怕」。

委員會報告指出，議員「必須在公開答詢，他們早已知情川普阻止和平轉移權力的計畫」。

國家分裂

國會暴亂事件並未團結國家，反讓國會與國家更分裂。

民主黨在共和黨阻止其成立類似九一一事件的獨立委員會後，成立特別調查委員，旨在調查國會暴亂的「事實、情況與原因」。

委員會傳喚千餘名證人，舉辦十場公開聽證會，卻難以擺脫黨派阻撓，「數以百萬美國人依然缺乏了解與評估川普對選舉描述的關鍵資訊」。

報告指出，出席聽證會的多名川普小圈子人士「反駁選舉被竊論，且證實選舉實際未被竊」。

調查持續

委員會本周稍晚將公布報告全文，共有八個章節、影像和文字紀錄，另將建議修法，包括革新19世紀的「選舉計票法」。

該委員會將隨眾院會期結束而解散，但相關工作仍將對州與聯邦層級的調查產生影響。

川普 眾院 白宮

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局勢趨勢都不利…川普再戰2024 國會暴亂永遠汙點

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