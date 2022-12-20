局勢趨勢都不利…川普再戰2024 國會暴亂永遠汙點

11月中旬，川普在海湖莊園宣布第三度進軍白宮。(美聯社)

眾院國會暴亂調查委員會最後一場聽證會19日結束，決定把四項刑事犯罪指控轉介司法部，其中最關鍵的就是川普 在暴徒闖進國會前的演說，不論是否構成煽動叛亂罪，都將成為他三度進軍白宮時揮之不去的陰影。

而他是否三度出馬競選美國總統，可能還要一年「審時度勢」才能塵埃落定，審度的關鍵就是上述2021年元月6日自己不承認敗選，還煽動支持者衝撞國會，阻止國會議員確認他敗選的行為，是否會讓選民覺得不宜再讓他角逐總統大位。

紐約時報報導，以目前的民情來看，局勢與趨勢對他都不利。

11月中旬，川普在海湖莊園宣布第三度進軍白宮。(美聯社)

首先，去年期中選舉前，共和黨 根據紐約時報和席耶納學院民調 僅7%選民擔心民主受到威脅，獨立選民還超過三分之一不在乎支持否認2020選舉結果的候選人，大肆嘲笑民主黨，結果，在川普堅持他沒敗的關鍵州，否認選局結果的候選人一一鎩羽而歸。

川普講過，如果他贏得共和黨提名角逐白宮大位，他將再度掀開2020年選舉舞弊對他不公的問題。他2016年贏2020年輸掉的五個關鍵州，他至少要翻轉其中三州的民意，讓他們接受他試圖否認這三州2020年選舉統計結果的道理。問題是，亞利桑納、喬治亞、密西根、賓州和威斯康辛州這五州的選民，在今年的期中選舉中，都沒讓他支持的候選人在期中選舉勝選。

上周出爐的民調同樣也不給他面子，他和拜登捉對再戰，他敗給拜登；和佛州州長德桑提斯爭共和黨提名，也會輸。即使共和黨內，今日美國報和蘇福克大學民調說，德桑提斯的支持率56%都遠超過川普的33%，華爾街日報的民調也成52%和38%之比。

今日美國報民調結果對川普更不利的是，如果共和黨由德桑提斯對戰拜登，勝算大於由川普再戰拜登。