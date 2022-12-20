華郵：川普身邊剩馬屁精 被起訴風險比當總統時還高
華盛頓郵報報導，前總統川普雖然早就卸任，在佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-A-Lago)卻依舊表現得像個住在「芭比夢幻屋豪宅」(Barbie Dream House)裡的「傲慢總統」，川普的自大專橫導致多項政治錯誤，面臨刑事責任的風險也隨之而升。
報導指出，川普擔任總統期間領導團隊混亂、藐視規定，如此風格延伸到卸任後的目前生活，川普現在發生政治失誤，甚至遭到起訴的可能性，都比執政期間提高。
華盛頓郵報在採訪23名消息人士的報導中指出，川普執政期間不斷打破有如護欄一般的政府規範，如今對於自己失勢「幾乎完全無法挽救」。
相較於執政期間，現在的川普已經不再是無法撼動的。現在的川普已經沒有入主白宮橢圓形辦公室時期的眾多手下可以幫忙隔絕爭議。川普11月22日在海湖莊園宴請新藝名為Ye的饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)便是一例，白人至上主義者、知名極右派人士富恩特斯(Nick Fuentes)隨肯伊威斯特一起參加晚宴，引發爭議。
前任川普顧問厄爾班(David Urban)受訪時說，對於晚宴事件的爭議，其實應該有人提醒川普賓客名單有問題，「這就是為什麼我覺得他現在身邊已經沒有這樣的幕僚了」。
華盛頓郵報報導，如今留在川普身邊的兩名助理都是「馬屁精」，其中一人是前任川普特別助理兼橢圓形辦公室事務聯絡人摩莉‧麥可(Molly Michael)。消息人士透露，麥可到處打電話拜託川普盟友致電川普，「對川普說好話以提振川普的士氣」。
一名與川普認識多年的友人形容，川普住在海湖莊園的環境有如「芭比夢幻屋豪宅」，但是心情卻非常低落，與世隔絕。
報導指出，從白宮到海湖莊園，川普對於生活環境轉變並沒有適應得很好，對於卸任之後特勤局(US Secret Service)人員、車隊規模隨之縮減一度感到詫異。
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