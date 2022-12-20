華郵：川普身邊剩馬屁精 被起訴風險比當總統時還高

消息人士形容，住在佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園的川普，表現得像個「傲慢總統」。(美聯社)

華盛頓郵報 報導，前總統川普 雖然早就卸任，在佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-A-Lago)卻依舊表現得像個住在「芭比夢幻屋豪宅」(Barbie Dream House)裡的「傲慢總統」，川普的自大專橫導致多項政治錯誤，面臨刑事責任的風險也隨之而升。

報導指出，川普擔任總統期間領導團隊混亂、藐視規定，如此風格延伸到卸任後的目前生活，川普現在發生政治失誤，甚至遭到起訴的可能性，都比執政期間提高。

華盛頓郵報在採訪23名消息人士的報導中指出，川普執政期間不斷打破有如護欄一般的政府規範，如今對於自己失勢「幾乎完全無法挽救」。

相較於執政期間，現在的川普已經不再是無法撼動的。現在的川普已經沒有入主白宮 橢圓形辦公室時期的眾多手下可以幫忙隔絕爭議。川普11月22日在海湖莊園宴請新藝名為Ye的饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)便是一例，白人至上主義者、知名極右派人士富恩特斯(Nick Fuentes)隨肯伊威斯特一起參加晚宴，引發爭議。

前任川普顧問厄爾班(David Urban)受訪時說，對於晚宴事件的爭議，其實應該有人提醒川普賓客名單有問題，「這就是為什麼我覺得他現在身邊已經沒有這樣的幕僚了」。

華盛頓郵報報導，如今留在川普身邊的兩名助理都是「馬屁精」，其中一人是前任川普特別助理兼橢圓形辦公室事務聯絡人摩莉‧麥可(Molly Michael)。消息人士透露，麥可到處打電話拜託川普盟友致電川普，「對川普說好話以提振川普的士氣」。

一名與川普認識多年的友人形容，川普住在海湖莊園的環境有如「芭比夢幻屋豪宅」，但是心情卻非常低落，與世隔絕。

報導指出，從白宮到海湖莊園，川普對於生活環境轉變並沒有適應得很好，對於卸任之後特勤局(US Secret Service)人員、車隊規模隨之縮減一度感到詫異。