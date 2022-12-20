國會暴亂案／麥卡錫與3共和黨人拒作證 被控違反國會倫理
眾院國會暴亂特別調查委員會19日表示，眾院共和黨領袖麥卡錫和另外三名共和黨眾議員無視調查委員會的傳票，拒不提供證詞，應接受眾院倫理委員會的調查。
調查委員會5月向麥卡錫等人發出傳票要求提供證詞，認為他和國會眾議員喬登(Jim Jordan)、派瑞(Scott Perry)和畢格斯(Andy Biggs)三人都掌握前總統川普1月6日活動的重要信息，但四人均拒絕提供。
調查委員會已向眾院倫理委員會提出倫理轉介，表示四人對無視傳票的行為必須做出解釋。
無視傳票的還有共和黨國會眾議員布魯克斯(Mo Brooks)，但他將於今年底卸任，調查委員會沒有提他。委員會在說明倫理轉介時表示：「他們都掌握調查所需要的信息，知道川普試圖保住權力的計畫。」
調查委員會提出倫理轉介後，將由眾院倫理委員會決定是否展開調查和處罰。倫理委員會負責調查眾院成員面臨的不當指控，有權發出傳票，被調查者必須遵守，並提供證詞與文件。
喬登的發言人表示，倫理轉介是調查委員會的又一個政治伎倆；佩里的發言人認為，調查委員會是報復和無事生非；畢格斯譴責委員會是編造證人的證詞，但拿不出證據；麥卡錫沒有做出評論。
眾院調查委員會在向司法部提交的調查報告中表示，獲取麥卡錫和喬登等共和黨人的證詞，對於川普面臨的調查很重要，他們的證詞可通過大陪審團發出傳票獲取。
調查委員會急於拿到麥卡錫的證詞，是因為他承認國會暴亂之際他與川普通過話，並認為川普對衝擊國會事件負有責任。但他後來改變態度， 到佛羅里達州親訪川普，還呼籲眾院共和黨人投票反對調查。
佩里眾議員曾與川普的白宮顧問討論，用同情川普的人替換司法部代部長羅森(Jeffrey Rosen)；畢格斯涉嫌捲入將抗議者帶進華府，和向各州施壓以推翻大選結果；喬登身為眾院司法委員會的共和黨首席成員，1月6日與川普通話，並參與制定推翻大選結果的策略；布魯克斯1月6日是陪同川普在白宮向支持者發表講話。
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