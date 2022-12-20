國會暴亂案／麥卡錫與3共和黨人拒作證 被控違反國會倫理

國會調查委員會指控，共和黨國會領袖麥卡錫和他的三位同僚拒絕國會傳召作證，違反國會倫理。(美聯社)

眾院 國會暴亂特別調查委員會19日表示，眾院共和黨 領袖麥卡錫和另外三名共和黨眾議員無視調查委員會的傳票，拒不提供證詞，應接受眾院倫理委員會的調查。

調查委員會5月向麥卡錫等人發出傳票要求提供證詞，認為他和國會眾議員喬登(Jim Jordan)、派瑞(Scott Perry)和畢格斯(Andy Biggs)三人都掌握前總統川普 1月6日活動的重要信息，但四人均拒絕提供。

調查委員會已向眾院倫理委員會提出倫理轉介，表示四人對無視傳票的行為必須做出解釋。

無視傳票的還有共和黨國會眾議員布魯克斯(Mo Brooks)，但他將於今年底卸任，調查委員會沒有提他。委員會在說明倫理轉介時表示：「他們都掌握調查所需要的信息，知道川普試圖保住權力的計畫。」

調查委員會提出倫理轉介後，將由眾院倫理委員會決定是否展開調查和處罰。倫理委員會負責調查眾院成員面臨的不當指控，有權發出傳票，被調查者必須遵守，並提供證詞與文件。

喬登的發言人表示，倫理轉介是調查委員會的又一個政治伎倆；佩里的發言人認為，調查委員會是報復和無事生非；畢格斯譴責委員會是編造證人的證詞，但拿不出證據；麥卡錫沒有做出評論。

眾院調查委員會在向司法部提交的調查報告中表示，獲取麥卡錫和喬登等共和黨人的證詞，對於川普面臨的調查很重要，他們的證詞可通過大陪審團發出傳票獲取。

調查委員會急於拿到麥卡錫的證詞，是因為他承認國會暴亂之際他與川普通過話，並認為川普對衝擊國會事件負有責任。但他後來改變態度， 到佛羅里達州親訪川普，還呼籲眾院共和黨人投票反對調查。

佩里眾議員曾與川普的白宮顧問討論，用同情川普的人替換司法部代部長羅森(Jeffrey Rosen)；畢格斯涉嫌捲入將抗議者帶進華府，和向各州施壓以推翻大選結果；喬登身為眾院司法委員會的共和黨首席成員，1月6日與川普通話，並參與制定推翻大選結果的策略；布魯克斯1月6日是陪同川普在白宮向支持者發表講話。