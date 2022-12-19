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美NDAA跨部會小組 將擬結盟反制中國策略 日德壓力變大

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統拜登預料很快會簽署國防授權法案。法案生效後的180天內必須成立跨部會小組，以對抗中國經濟脅迫作為。（路透）
美國總統拜登預料很快會簽署國防授權法案。法案生效後的180天內必須成立跨部會小組，以對抗中國經濟脅迫作為。（路透）

北京愈來愈常以經濟手段發動外交攻勢，美國努力聯合日本和歐盟等共同對抗。

日經報導，美國總統拜登預料很快會簽署國防授權法案（NDAA），其中納入的新政策，要求法案生效後的180天內，自國安委員會和國家經濟委員會找人成立跨部會專家小組，他們將負責透過與日本和歐盟等合作夥伴的談判，制定針對中國的反制策略。預計一年內擬出草案，並每年更新，三年內完成最終方案。

中國對澳洲提高關稅，或限制葡萄酒、煤炭和其他產品的進口，有部分原因是澳洲呼籲對新冠疫情起源進行國際調查。而在立陶宛加強與台灣的關係後，北京限制其商品進口。幾年前，中國停止向日本出口稀土，此舉被視為報復行動，因為2010年有一艘中國漁船在釣魚台附近與日本海岸警衛隊巡邏艇相撞，該船船長遭日方扣押。

美國希望組成統一戰線，以阻止中國提高特定國家的關稅。這種多邊方式可能有助華府討好易遭遇中國壓力的國家，例如東南亞國家。而與中國有深厚經貿往來的德國和日本，可能面臨對其採取措施的更大壓力。

根據日經，這個專家小組也將接受美企請求，分析中國經濟政策對美國產業的影響。

日本 北京 澳洲

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