120棵冷杉… 曼哈頓公園大道 這個家族裝飾的

紐約曼哈頓公園大道的中央花壇，50年來都由家族企業「城市景觀」維護保養，聖誕節前豎起的來自加拿大的120棵冷杉樹，更增添了節日喜慶氣氛。(截圖自NBC電視畫面)

曼哈頓公園大道(Park Avenue)49街至97街的中央花壇，50年來一直是皇后區 的家族企業「城市景觀」(City-Scape Landscaping)維護保養，最近這家小企業在50個街區長的公園大道中央花壇豎起來自加拿大的120棵冷杉樹，增添了節日的喜慶氣氛。

「市景」公司只有六、七名員工，每年銷售額100多萬元，單是冷杉樹業務一年就接近10萬元。公司業主表示，公園大道1972年以來就是公司的主要業務之一，保證了員工的薪資和家庭生計。

市景公司的公園大道業務始於26歲的業主索菲德(Dylan Sofield)已故父親的兩個哥哥，他們受雇於鄰居開的園藝公司，為公園大道的中央花壇種植和保養鬱金香。鄰居家後來搬到長島 ，將公園大道的生意轉給索菲德的兩個伯父，「市景」公司的業務應運而生，並一直保持至今。

索菲德在父親去世後接管公司，成為共同業主，他說：「公園大道如果沒有中央花壇就失去魅力，花壇與混凝土叢林形成了鮮明對照。」

索菲德說，別人不相信他是公司業主，來談業務都要找老闆，後來才知老闆就在眼前。他表示儘管自己年輕，但為公園大道的綠化發揮了重要作用，「因為我一直想參與」。

他說，公園大道的意義不僅只是綠化，而是他和公司的傲人之處，「從電視到社群媒體 ，都能看到這裡有我的傑作，包括我的鬱金香和我的草甸」。

每年大部分時間裡，公司員工每周一都會來到公園大道，為花壇除草、修剪草甸和枝葉、清理雜物、澆水和維修損壞的籬柵。

受聘於「公園大道基金會」，「市景」公司50年來維護和保養的中央花壇，保證了花壇常年鬱鬱蔥蔥，春季鬱金香盛開，夏天秋海棠綻放，秋天菊花豔黃，冬季冷杉雪中傲立。