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民調：新年不快樂 2/3美國人對2023沒信心

記者顏伶如／綜合報導
飽受一整年通膨之苦，展望2023年，多數美國人還是不敢樂觀，覺得明年情況很難好轉。 （Getty Images）
飽受一整年通膨之苦，展望2023年，多數美國人還是不敢樂觀，覺得明年情況很難好轉。 （Getty Images）

今日美國報(USA Today)與蘇福克大學(Suffolk University)公布最新聯合民調顯示，對於即將到來的新年，美國民眾沒有感到快樂。統計顯示，三分之二受訪者表示，國家發展方向錯誤，對民主、共和兩黨都沒信心，也不覺得任何政府部分能夠有效解決美國面臨的挑戰。

通膨與經濟被列為首要解決

調查顯示，共有54%受訪民眾認為，拜登總統與新任國會2023年應該處理的當務之急是通膨與經濟問題。通膨與經濟被受訪者列為應該首先解決議題的比例，幾乎比其他任何議題多出一倍。

加州培達露瑪(Petaluma)從事貸款仲介的共和黨員布朗(Janet Brown)表示，對於新年充滿希望，但也有疑慮。在緬因州華杜布羅(Waldoboro)經營小型海產生意的62歲民主黨員葛朗特(Peter Grant)則說：「我們正處於某種動盪時期，從許多方面看來，這個國家現在很多狀況都不好。」

今日美國、蘇福克大學民調

今日美國報與蘇福克大學在這項調查中，在12月7日至11日間，總共針對1000名登記選民進行手機與室內電話(landline)訪查，統計正負誤差在3.1個百分點以下。

調查結果顯示，新年即將來臨之際，某些跡象透露美國民眾的樂觀感受已經幻滅。

認為美國朝錯誤方向發展或沒有朝正確方向發展的受訪者分別有65%、26%。相較之下，2021年底的相同民調中，有57%受訪者認為美國正朝錯誤方向發展，30%受訪者認為國家未朝正確方向發展。

76%認美國朝錯誤方向發展

不過，若與今年7月的相同民調相比，如今美國民眾的感受已經略有好轉，當時高達76%受訪者認為美國朝錯誤方向發展，15%受訪者認為國家沒有朝正確方向發展。

被問到面臨新年的心情感受為何，39%受訪者回答「充滿希望」，僅5%受訪者說「熱烈」。約有24%受訪者形容「憂心」，另外11%受訪者則回答「害怕」，有18%民眾說「疲憊不堪」。

在11個項目當中，35%受訪者挑選「通膨與經濟」(inflation/the economy)是拜登與下屆國會應該優先處理的問題，其次是獲得12%受訪者挑選的「民主到受到威脅」(threats to democracy)，另外10%受訪者則挑選「移民問題」(immigration)。

民調 拜登 加州

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