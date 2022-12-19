10大禮物 折價次品惹人嫌 巨無霸水果圈最熱門

今年最熱門的聖誕禮物，是由藝術團體MSCHF製作的俏皮藝術作品：熱量高達930卡的19.99元巨無霸水果圈。(取自www.bigfruitloop.com網站）

電商平台Wish母公司ContextLogic公布消費者調查，列出十大爛禮物，折價次品、水果蛋糕、減肥相關商品與廉價巧克力都上榜；反觀今年最熱門的禮物，是由藝術團體MSCHF製作的俏皮藝術作品：熱量高達930卡的19.99元巨無霸水果圈。

ContextLogic委託獨立市調機構Perspectus Global於10月調查各國共6143名18歲以上成人，請2021名美國人、2070名英國 人、1029名西班牙人和1023名德國 人分享曾收到爛禮物的經驗。

水果蛋糕、政治禮物也不受歡迎

受訪者對於爛禮物的定義不同，但Wish仍歸納出十大爛禮清單，約28%的受訪者表示，折價次品最糟糕，其次為水果蛋糕(23%)、政治禮物(20%)、過時服飾(16%)、廉價巧克力(13%)、聖誕領帶(13%)、體重計(12%)、仿冒名牌商品(10%)，以及健身 房會員卡(10%)。

逾33%受訪者表示，最後一刻才買的禮物往往很糟。

Wish商品與顧客首席長傑恩(Tarun Jain)說：「打開禮物的瞬間是節慶最焦躁的時刻之一，會喜歡嗎？會討厭嗎？他們在想什麼？表情是否透露出這禮物有多爛？」

72%美國受訪者表示，收到爛禮物會感到失望或困惑，其中40%的人認為收到爛禮物是種侮辱，約25%的人則說，拆禮物後曾吵架。

更有趣的是，大多數美國人自認為「修練成禮貌微笑的藝術」，約80%美國受訪者表示，擅長在拆開包裝發現是爛禮物時，裝出興奮神情；此外約20%受訪者表示，曾將自己收到的爛禮物轉送他人，而非還給送禮者。

巨無霸水果圈限量 業者料很快完售

另據有線電視新聞網(CNN)報導，布魯克林的前衛藝術家團體MSCHF有趣的藝術作品：熱量高達930卡的19.99元巨無霸水果圈，成為今年最熱門的禮物之一。

MSCHF表示，巨無霸水果圈顛覆人們對水果穀物圈的印象，每個包裝裡不是許多小圈圈，而是名實相符、足以塞滿整個禮物盒的巨無霸水果圈，每顆重達約半磅。

MSCHF共同創辦人格林伯格(Daniel Greenberg)表示，巨無霸水果圈12月超級限量開賣，預料很快完售。

他說，這項計畫是該團體前衛性格的延伸，「我們以文化的角度看事情，並設法翻轉它，麥片在人們心中有既定的圖像，全球人都知道」，「而我們何不做個巨無霸版本」。

格林伯格接著說，考量粉絲特性，大多數買家不會吃掉巨無霸水果圈，而是擺在櫃子裡當裝飾品。