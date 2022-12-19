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白色聖誕將至 中、東部迎暴風雪 低溫恐破紀錄

編譯陳韻涵／綜合18日電
氣象官員預測，由於風暴來襲，中部東部都可能有個白色聖誕。（美聯社）
氣象官員預測，由於風暴來襲，中部東部都可能有個白色聖誕。（美聯社）

氣象預報員警告，受北極冷氣團吹襲影響，中部、東部將迎接暴風雪，白色聖誕有譜，卻也對已受創的南部造成災情。

新英格蘭逾8萬戶停電

追蹤全美供電狀況的poweroutage.us數據顯示，截至18日上午，新英格蘭超過8萬戶依然停電。

國家氣象局氣象學者泰勒(Zack Taylor)說：「我們預期低於平常的氣溫，尤其是在聖誕佳節之前的潛在破紀錄低溫。」

部分地區積雪深達2呎

強力風暴預計聖誕節前會入侵中部和東部，估計將有名實相符的白色聖誕。（美聯社）
強力風暴預計聖誕節前會入侵中部和東部，估計將有名實相符的白色聖誕。（美聯社）

美聯社報導，前一個風暴系統逐漸減弱，北極氣團抵達東北部，部分地區積雪深達2呎。

氣象局18日發布特殊天氣聲明表示，即將到來的北極鋒面「將為密西西比州南部和路易斯安納州東南部帶來極端與持續的嚴寒狀況」。

田州低溫下看華氏5度

氣象局預測，時至22日晚，密西西比州首府傑克森市(Jackson)氣溫會降至華氏13度，而田納西州納許維爾(Nashville)氣溫約在華氏5度左右。

對美國大多數地區而言，氣溫會先下滑再回升。

馬州：本季最冷將出現

氣象局的馬里蘭州氣象預報中心指出，隨著北極氣團在聖誕節前幾天經過美國三分之二地區，未來幾周可能出現「本季最冷的天氣」。

預報中心警告，「從北洛磯山脈地區/北部平原、中西部地區，一直到墨西哥灣沿岸地區，以及多數東部地區，未來一周將出現嚴寒低溫。」

北極冷空氣日已抵達蒙大拿州，但許多居民不畏寒冷享受冰釣與追捕土狼的樂趣。

氣象局表示，喬治亞州亞特蘭大地區的氣溫19日將急遽下降，更冷的空氣周末將至，亞特蘭大23日氣溫將會在華氏13度左右，24日高溫則會落在華氏29度。

亞特蘭大無家可歸者社運人士齊迪(George Chidi)表示，突如其來的寒流對南部州的無家可歸者而言相當要命，「主因不是溫度，而是氣溫驟降的速度」。

佛州雖冷 恐無白色聖誕

儘管北極氣團將至，預報員預測佛羅里達州雖然冷，但當地不會有白色聖誕，佛州北部城市平安夜低溫約華氏20度左右，高溫約40度。

在東北部地區，公用事業公司從外州招募額外工人，卻受濕滑道路及其他危險條件阻礙。

氣象學者裴瑞拉(Frank Pereira)說，「這是一場又大又濕的雪，影響旅行和基礎建設。」

低溫 亞特蘭大 新英格蘭

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