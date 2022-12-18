小心推特帳戶被停權 不再允許「免費推廣」其他平台

推特18日表示，不再允許免費推廣其他社群媒體平台。（路透）

根據推特 周日（18日）的貼文，該公司不再允許用戶利用它的平台，推廣其他社群媒體 。

推特說：「我們認知到許多用戶在其他社群媒體平台上很活躍。然而，我們將不再允許免費在推特上推廣某些社群媒體平台。」

許多用戶會在推特上分享自己在其他社群媒體的帳號，推特仍允許自其他平台交叉貼文，但表示，「關注我請上[email protected]」或者「[email protected]」等內容現在違反其政策。新規定也禁止張貼像是linktr.ee和Ink.bio等第三方鏈結聚合器。

推特說，如果用戶違反新政策，他們可能被要求刪除違規的推文，帳戶也可能被暫時封鎖或停權。對於試圖張貼螢幕截圖或把「dot」拼寫出來以規避規定的帳戶，推特將予以移除。

這項規定並不尋常，對於分享到其他帳戶的連結，少有其他社群媒體公司制定了規定。

推特共同創辦人和前執行長多西（Jack Dorsey）周日推文說，這項新政策「沒有意義」。

推特上周因為更改「doxxing」政策——定義為「未經他人許可在線上分享其私人資訊」——做出的一些停權處置引發爭議。