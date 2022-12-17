天氣熱更暴力 新研究：美8000起槍擊案與異常高溫有關

一項新研究表明，近年來美國城市發生的8000起槍擊事件是由於異常氣候高溫所致。（Getty Images）

一項新研究表明，近年來美國城市發生的8000起槍擊 事件歸因於異常氣候高溫 。研究人員表示，該研究指出，氣候危機可能透過將溫度推高到正常範圍外而導致槍支 暴力增加。

衛報報導，眾所周知，槍擊事件在夏季達到高峰，此時人們更常待在在戶外，且高溫會增加攻擊性。但新研究將季節納入考量，並表明一年中任何時候高於平均溫度都會增加槍擊風險。

這項迄今為止規模最大的研究評估了2015年至2020年美國100個城市的槍擊事件。科學家們指出，異常溫暖的氣溫與槍擊案的增加有關，可以讓社區在氣候較熱時預防針對較熱的天氣。

他們還表示，增加樹木覆蓋率和綠地可以減少槍枝暴力，尤其是在較貧困地區。因為這兩種方式都能使城市地區降溫，目前正在調查這種關聯。

研究人員指，槍枝暴力是美國主要的公共衛生危機。自2014年創歷史新低以來，槍枝謀殺率大幅上升，2020年槍枝成為兒童和青少年死亡的主因。

領導這項研究的華盛頓大學西雅圖分校連恩斯（Vivian Lyons）說，「我們發現溫度和較高的槍擊風險間存在真正一致的整體關係。當我們意識到槍枝暴力更有可能發生在炙熱的日子時，無論是什麼季節，都有助於為預防暴力工作提供資訊。」但強調，在研究之後，也擔心隨著氣候暖化問題持續，與槍枝有關的暴力事件將會增加。