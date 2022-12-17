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日本歷史性改變軍事戰略 大規模擴軍實行先發制人

編譯盧炯燊／綜合16日電
日本通過新的安保戰略文件，扭轉二戰後的自衛政策，擁有反擊能力。圖為首相岸田文雄(左一)上月登上輕型航空母艦「出雲號」參加國際艦隊周活動。(Getty Images)
日本通過新的安保戰略文件，扭轉二戰後的自衛政策，擁有反擊能力。圖為首相岸田文雄(左一)上月登上輕型航空母艦「出雲號」參加國際艦隊周活動。(Getty Images)

日本政府16日作出歷史性的軍事戰略改變，通過「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」三份安全保障文件，放棄了數十年來的防禦戰略，宣布在數年內擁有先發制人的打擊能力及巡航導彈，為此採購可以攻擊敵方導彈基地的遠程導彈，並為持久的衝突作準備；針對的目標就是中國、北韓及俄羅斯。

日本的新戰略結束了自1956年起擱置反擊能力的政策，有關文件強調「必須從根本上加強國防力量，做好最壞情況的準備。」

首相岸田文雄在記者會上表示，這是日本戰後安全政策的重大變化，因為它正面臨自二戰結束以來最嚴峻、最複雜的國家安全環境，擁有反擊能力作為阻止敵人攻擊的威懾力量是不可或缺的。

根據該戰略，日本會全面擴軍，到2027年國防開支將增加到日本GDP的2% 左右，總額約為43兆日元(約3200億美元)，是目前年總額的1.6倍。

日本最快在2026年斥資5兆日元(370億美元)部署外國研製的導彈，包括洛克希德馬丁公司的戰斧巡航導彈及聯合空對地導彈，日本三菱重工則開發地對艦導彈。 日本還將在未公開的地點部署數個導彈部隊。日本防衛官員表示，目前正在談判採購戰斧細節。

日本的國防建設一直是國內及地區內的敏感問題，尤其是對二戰時遭侵略的亞洲國家來說，均擔心日本擴軍是軍國主義的復辟。

曾是日本殖民地的朝鮮半島，南韓16日即時作出回應，指出日本採取任何嚴重影響南韓國家利益的行動之前，例如行使針對朝鮮半島的反擊能力的權利，必須徵得首爾的同意。

儘管日本聲稱其專屬自衛政策沒有改變，但戰略與國際研究中心高級顧問約翰斯通(Christopher Johnstone)說 ， 遠程巡航導彈代表了一種能力，從根本上改變日本的威懾方式。

日本 南韓 岸田文雄

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