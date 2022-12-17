日改變軍事戰略 美讚強化與日同盟 中國抗議背棄承諾

日本通過新的安保戰略文件，扭轉二戰後的自衛政策，擁有反擊能力。圖為日本民眾在首相官邸附近舉牌示威，反對擴軍。(歐新社)

日本 16日發布新版「國家安全保障戰略」等「安保三文件」，將中國定位為「空前最大的戰略挑戰」，首次載明可回擊敵方基地的「反擊能力」，是日本二戰後安保政策最大轉變，在國內及周邊國家出現正反不一的評價。

安保三文件發布後，白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan)發布新聞稿，表示日本在「強化及捍衛」印太地區的「自由及開放」上，做出了「具膽量且歷史性」的強化舉措，展現首相岸田文雄及日本民眾攜手盟友、支持該地區和平穩定的願景。

蘇利文說，日本大幅增加投資國防，有助於強化及現代化美日同盟關係，在明年日本即將成為聯合國安理會理事國及G7主辦國之際，以對世界和平及核武禁擴的承諾，展現了該國的國際領袖品質。

蘇利文最後說，他要對日本歷史性的新安保文件表達祝賀之意，因為這將有助於強化美日及兩國夥伴持久性的和平、穩定及繁榮。

但是日本的新安保文件，引起被定位為「空前最大戰略挑戰」的中國不滿，該國外交部發言人汪文斌在文件發布當天表示，中國堅決反對該文件，已透過外交管道向日本出「嚴正交涉」。

汪文斌說，安保文件「罔顧事實」，背離日本自己的承諾及兩國之間的共識，對中國國防建設與「正常軍事活動」進行「無端抹黑」，「靠渲染『中國威脅』為自身強軍擴武尋找藉口的圖謀是不可能得逞的」。

對於安保文件中提到，台灣是「是共享基本價值觀的極為重要的夥伴及友人」，汪文斌說，日本應在台灣問題上「謹言慎行」，不要對外發出錯誤信號，日本應「停止為地緣私利在涉海問題上煽動挑撥、製造事端」。

由於南韓 與日本的獨島(日本稱竹島)主權爭端，南韓外交部表示，對於日本的安保文件提及擁有該島主權而表示不滿，指其有害兩國未來關係；而在日本國內，部分民眾聚集在首相官邸府前抗議，質疑文件內容違反日本和平憲法。