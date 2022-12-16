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眾院報告指情報界早知新冠 共和黨議員擬傳喚情報官員

編譯陳韻涵／綜合15日電
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)

眾院情報委員會最新解密報告指出，美國情報部門在中國首次宣布發現新冠病毒後幾周，便警告新冠肺炎會造成疫情，卻未能迅速跟監知情中國健康官員而錯失更了解病毒如何擴散的機會；共和黨眾議員有意在明年新議程開始後行使傳喚權，強迫情報單位提交更多關於肺炎起源的證據，追究眾院解密報告指情報單位「淡化」新冠病毒可能與中國生化武器計畫相關的重要資訊。

川普刻意淡化嚴重程度

眾院解密報告舉證中情局(CIA)等其他情報單位在世衛(WHO)2020年3月11日宣布新冠肺炎為疫情前，即已知新冠病毒的可怕。

另有證據顯示時任總統川普誤導大眾，刻意淡化顧問團隊告訴他的病毒嚴重程度。

民主黨眾院委員會成員所撰寫的報告指出，情報單位未能修正其對公衛情報的缺失，讓政府不足以充分應對下一波疫情。

湖北省新型肺炎研究專家組組長石正麗，一直被外界懷疑與病毒起源脫不了干係。(取自中...
湖北省新型肺炎研究專家組組長石正麗，一直被外界懷疑與病毒起源脫不了干係。(取自中國科學院武漢病毒研究所網站)

官員未能看出生化威脅

調查員發現，即便美國逾百萬人染疫病歿後，許多情報官員仍未看出生化威脅的國安疑慮。眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)說：「若因恐怖行動導致100萬人喪命，我們就會竭盡全力。」

謝安達表示，情報單位未能創造「識別恐怖主義等威脅足以殺害大規模公民的生化威脅」的文化，必須改變。

相關文件去年8月解密後，現任政府對此事的觀點仍未改變，美國情報機構以中等可信度評估新冠病毒是在實驗室事件後感染人類，而另四個單位則根據低可信度評估病毒是自然產生。

冬季來臨，新冠病例大增。白宮宣布新的對策，路邊檢測站也重新恢復。（Getty I...
冬季來臨，新冠病例大增。白宮宣布新的對策，路邊檢測站也重新恢復。（Getty Images）

情報單位太晚探究病毒

謝安達表示，「我不能將之歸類為情報失敗，但情報單位顯然非常緩慢才利用其資源探究公開紀錄以外的中國境內病毒情報；在我看來，根本錯失機會」。

眾院情報委員會共和黨成員表示，報告顯示新冠肺炎可能與中國生化武器研發計畫相關且可能影響大眾。

領導調查的眾院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普(Brad Wenstrup)15日表示，希望情報官員主動前來委員會宣誓作證，若他們不願意，「當我們需要動用傳喚權時，我們將行使此權力」。

眾院 疫情 共和黨

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