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全美14%癌症經篩檢發現 多數患者出現症狀後才得知

編譯周芳苑／綜合15日電

根據最新報告，全美癌症確診患者僅14.1%透過篩檢發現。

非營利組織芝加哥大學公共事務研究中心(University of Chicago NORC)研究人員14日發布最新報告指出，絕大多數的患者都是在出現症狀、或因其他原因尋求影像或醫療護理時才發現罹癌。

研究報告作者兼NORC資深副總裁皮爾森(Caroline Pearson)說，這樣的結果令人震驚；篩檢一直被視為所有癌症的主要診斷方式，尤其是乳房X光攝影和大腸鏡檢查。

這份報告指出，目前僅乳腺癌、子宮頸癌、結直腸癌和肺癌四類癌症可透過美國疾病預防服務工作組(US Preventive Services Task Force)推薦的檢測篩查，透過該管道發現癌症的比例是乳腺癌61%、子宮頸癌52% 、結直腸癌45%和肺癌3% 。

針對前列腺癌，儘管未廣泛推薦篩檢，但數據顯示，77%前列腺癌通過篩檢測出。

該報告以2017年資料為依據，尚未在期刊上公開發表。皮爾森說，新冠疫情爆發初期，癌症篩檢率下降，她懷疑藉由篩檢發現癌症的最新比率可能比報告還低。

皮爾森說，人們大量錯過篩檢，導致這些癌症直到末期才出現症狀。

皮爾森表示，醫學文獻尚無太多有關篩檢發現癌症的數據，希望最新報告引起人們對癌症篩檢的關注，而且需要更多有關篩檢對於早期發現癌症之重要性的相關數據。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)腫瘤學教授布勞利(Otis Brawle)說，需要對研究加強投資，藉此找到更好的檢測方法，例如，針對乳腺癌，臨床試驗顯示，篩檢可防止25%乳腺癌死亡，在美國，約六成50至70歲女性接受篩檢，依此推估，篩檢僅避免約15%原本註定會發生的死亡。

篩檢 癌症 檢測

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