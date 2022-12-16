我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

每年25萬人死於急診誤診 女性和有色人種機率高

記者張聲肇／綜合報導
根據約翰霍普金斯大學一項研究報告，每年有740萬美國人在送急診時被誤診，多達25萬人因此死亡。（美聯社）
根據約翰霍普金斯大學一項研究報告，每年有740萬美國人在送急診時被誤診，多達25萬人因此死亡。（美聯社）

美國政府分析發現，每年有25萬人死於急診室醫生誤診，另37萬人也因誤診承受「嚴重傷害」；分析並發現，女性和有色人種遭誤診的機率比其他族群高出20-30%。

健保研究與品質局(Agency for Healthcare Research and Quality)15日發布的報告指出，每年約有1.3億人次送醫急診，其中740萬人被誤診，包括沒診斷出中風、敗血症、肺炎等重症，導致多達25萬人因而喪命。

該局委託約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)分析20年的住院資料，以檢視誤診率有多高，以及哪些症狀最容易被誤診；但因資料包含不少歐洲和加拿大案例，美國醫學機構人員認為上述結論不夠精確。

整體而言，誤診案例相當罕見，多數因為病人自己描述症狀錯誤，例如中風的人說房間在旋轉，才導致醫生誤診。

另外，資淺醫生可能無法立即判斷，呼吸急促的年輕女性可能心臟病發，也無法馬上看出背痛可能是脊椎膿瘡。

報告作者之一、約翰霍普金斯大學神經科學者紐曼-托克(David E. Newman-Toker)說，本研究的發現凸顯嚴肅看待誤診問題的必要：哪些地方最容易出錯，哪種訓練、技術、支援可讓急診室的醫生避免出錯；他說，「重點絕對不是責怪急診室醫生」。

改進醫療診斷學會會長華德-羅賓遜(Jennie Ward-Robinson)說，女性和有色人種遭誤診的機率比其他族群高雖不讓人驚訝，卻也凸顯平等對待各色各樣病患的必要，急診室的核心與基本要求必須是「平等」。

代表急診醫生的各社團強烈批評這份研究報告，美國急診醫師學會會長克瑞斯多福·康(Christopher S. Kang)說，這份報告不只從相關文獻推出「誤導、不完整且錯誤」的結論，更是「不準確地描述且不必要地蔑視美國急診醫學實行現況」。

他說，就如各醫學專科，急診醫療的診斷準確度，誠然大有改善的餘地，「我們這些在急診室工作的醫生，也都承諾不斷改進對病患的照護，減少診斷錯誤。」

報告作者之一，本身也是急診室醫師的彼得森(Susan M. Peterson)說，有必要將研究集中於美國本身的情況。

醫學 中風 心臟病

上一則

全美14%癌症經篩檢發現 多數患者出現症狀後才得知

下一則

藥架空了…呼吸道感染增 感冒及咳嗽藥銷售額增35%

延伸閱讀

美每年25萬人死於「急診誤診」？研究遭批誤導

美每年25萬人死於「急診誤診」？研究遭批誤導
世足賽／法國隊「黑白摻雜」國內極右派有異見

世足賽／法國隊「黑白摻雜」國內極右派有異見
世足賽／法國隊球員雖然黑白摻雜 極右派仍抗拒移民

世足賽／法國隊球員雖然黑白摻雜 極右派仍抗拒移民
全美1/4信用報告錯很大 加劇種族不公

全美1/4信用報告錯很大 加劇種族不公

熱門新聞

自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

2022-12-12 13:30
平台顯示李先生的餘額累積到79萬元。(李先生提供)

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

2022-12-12 22:18
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48
重要信件不要使用藍色郵箱投遞。（記者許君達／攝影）

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

2022-12-12 06:05
大風暴系統9日穿越北太平洋，10日移向加州，西部高山地區將下大雪。圖為加州公路雪況 。(美聯社)

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

2022-12-11 09:24

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜