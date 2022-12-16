美確診激增 免費居家檢測重啟 1家可寄4份

為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

有鑑於染疫病例和住院人數上升，拜登政府為了持續在假期期間對抗新冠病毒傳播，重啟為國人提供免費新冠病毒(Covid-19)感染檢測 劑作業；整套冬季抗疫計畫還包括協助各州州長提供移動式疫苗 接種站和快閃疫苗接種站，並提供安養院冬季防疫行動手冊。

官員表示，政府將透過covidtests.gov提供免費居家線上檢測，每個家庭可要求寄送四份居家檢測包，篩檢 訂單自19日當周開始出貨。政府並計畫在全國各地設置1萬5000個免費社區篩檢站。

美國即日起再免費發放新冠快篩試劑供民眾在家檢測，可立即上網申請。（Getty Images)

1周45.9萬人染疫 3000人死亡

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，感恩節假期後，新冠感染病例和住院人數增加；截至12月7日的一周內，有3000人染疫死亡，確診病例躍升至近45萬9000例。這段期間的住院率低於去年同期，主要是因為當時Omicron變種病毒正快速席捲全國；不過，住院人數仍呈上升趨勢，截至12月12日的7天內，每天有5000多人染疫入院，高於前一周平均每日確診入院人數4884人。

公衛專家表示，希望透過疫苗和已建立的免疫防禦系統，避免像去年冬季那樣再度出現大幅且致命的病例激增現象。由於聖誔假期將屆，預計假期聚會將加劇新冠肺炎和流感傳染，官員敦促國人探望親友前接種疫苗並採取其他預防措施；其中包括在出現症狀、出門旅行或探訪高風險人群以前，進行新冠病毒篩檢。

政府最早曾在全國提供逾6億份免費居家Covid檢測試劑，但因資金有限，計畫於秋季暫停。國防部指出，聯邦政府已在11月簽下約8億元合約，採購非處方新冠快速檢測試劑盒。

專家：許多檢測未報 病例低估

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)已致函各州州長，請他們為病例增加做好準備，聯邦會針對疫苗接種和增加檢測站提供援助；若檢測結果呈陽性反應，患者可接受處方治療。

公共衛生專家指出，因為許多人沒有接受檢測或居家檢測後並未向衛生官員報告結果，新冠病例明顯被低估。新版新冠疫苗補強針接種率仍然很低，CDC數據顯示，只有 13.5%的5歲以上有資格獲得新版補強針的人接種疫苗。