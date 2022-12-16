美確診激增 免費居家檢測重啟 1家可寄4份
有鑑於染疫病例和住院人數上升，拜登政府為了持續在假期期間對抗新冠病毒傳播，重啟為國人提供免費新冠病毒(Covid-19)感染檢測劑作業；整套冬季抗疫計畫還包括協助各州州長提供移動式疫苗接種站和快閃疫苗接種站，並提供安養院冬季防疫行動手冊。
官員表示，政府將透過covidtests.gov提供免費居家線上檢測，每個家庭可要求寄送四份居家檢測包，篩檢訂單自19日當周開始出貨。政府並計畫在全國各地設置1萬5000個免費社區篩檢站。
1周45.9萬人染疫 3000人死亡
聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，感恩節假期後，新冠感染病例和住院人數增加；截至12月7日的一周內，有3000人染疫死亡，確診病例躍升至近45萬9000例。這段期間的住院率低於去年同期，主要是因為當時Omicron變種病毒正快速席捲全國；不過，住院人數仍呈上升趨勢，截至12月12日的7天內，每天有5000多人染疫入院，高於前一周平均每日確診入院人數4884人。
公衛專家表示，希望透過疫苗和已建立的免疫防禦系統，避免像去年冬季那樣再度出現大幅且致命的病例激增現象。由於聖誔假期將屆，預計假期聚會將加劇新冠肺炎和流感傳染，官員敦促國人探望親友前接種疫苗並採取其他預防措施；其中包括在出現症狀、出門旅行或探訪高風險人群以前，進行新冠病毒篩檢。
政府最早曾在全國提供逾6億份免費居家Covid檢測試劑，但因資金有限，計畫於秋季暫停。國防部指出，聯邦政府已在11月簽下約8億元合約，採購非處方新冠快速檢測試劑盒。
專家：許多檢測未報 病例低估
衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)已致函各州州長，請他們為病例增加做好準備，聯邦會針對疫苗接種和增加檢測站提供援助；若檢測結果呈陽性反應，患者可接受處方治療。
公共衛生專家指出，因為許多人沒有接受檢測或居家檢測後並未向衛生官員報告結果，新冠病例明顯被低估。新版新冠疫苗補強針接種率仍然很低，CDC數據顯示，只有 13.5%的5歲以上有資格獲得新版補強針的人接種疫苗。
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