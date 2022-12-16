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中疫情急升 美駐北京使館暫停常規簽證服務

記者廖士鋒、編譯盧炯燊／綜合報導
中國放鬆疫情防控措施後，北京等地進入「大流行」，主要商場、辦公場所人氣大減。圖為工作人員在紫禁城外領餐。(美聯社)
中國放鬆疫情防控措施後，北京等地進入「大流行」，主要商場、辦公場所人氣大減。圖為工作人員在紫禁城外領餐。(美聯社)

中國疫情急劇上升，美國駐北京大使館也持續收緊簽證服務，15日在官網公告，已全面暫停所有常規性簽證服務，駐北京大使館和駐上海總領事館只提供護照和緊急公民服務；駐武漢、瀋陽和廣州總領事館將只提供緊急領事服務。

美國暫停所有駐中國使領館的常規簽證服務，是連日來第四度收緊相關措施。（圖／取自美...
美國暫停所有駐中國使領館的常規簽證服務，是連日來第四度收緊相關措施。（圖／取自美國駐京大使館微信公眾號）

美國駐北京大使館指出，中國各地新冠肺炎感染病例激增，對業務運營造成影響。此次已是美國駐北京使館連續第4日宣布緊縮簽證服務，而且範圍持續擴大到其他大城市。

怕出門染病 北京宛如空城

消息指稱，除上海總領事館已計畫提供的部分簽證服務外，所有常規簽證服務暫停；駐北京大使館和其他總領事館的所有常規預約都已取消。

在中國放鬆疫情防控措施後，北京等地進入「大流行」階段，雖然出門限制鬆綁，但因有太多人在家自主隔離，或怕一出門就確診，北京街頭反而出奇安靜，主要商場、辦公場所人氣大減，宛如空城。

反清零 有人要求道歉賠償

中國放鬆封控後感染人數激增，各地都傳出搶買藥物的情況。圖為南京市民排隊買試劑。（...
中國放鬆封控後感染人數激增，各地都傳出搶買藥物的情況。圖為南京市民排隊買試劑。（路透）

中國政府12月7日宣布防疫「新十條」，突然取消嚴苛的新冠「清零」政策，大多數民眾開始了新生活；但在社媒平台上，不少人發文認為政府應該承認「清零」政策是一個嚴重錯誤，應該為此所帶來的傷害道歉，有些人更要求政府作出賠償。

紐約時報報導，也有貼文主張民眾應就「清零」政策造成的沉重代價，追究官員的責任；特別是對於一些撒謊和誤導國家的衛生官員來說，道歉還不夠，還應被控罪起訴。不過，這類貼文很快遭刪除，無一例外。

美國史丹福大學胡佛研究所研究員許成鋼指出，共產黨從不希望任何人過分關注他們的傷疤，因為這樣一來，他們無可避免地會問傷疤是從哪裡來的。

中國放寬清零政策後，染疫人數激增。圖為防疫人員為員工檢測的資料照。（美聯社）
中國放寬清零政策後，染疫人數激增。圖為防疫人員為員工檢測的資料照。（美聯社）

中國官媒和專家則不斷宣稱新病毒影響不大。防疫專家鍾南山在一場演講指出，現在的Omicron等於普通季節性流感，因已不存在肺炎症狀，已不適合叫「新冠肺炎」了，或可稱為「新冠感冒」。鍾南山表示，無症狀感染者基本沒有新冠後遺症，感染過一次Omicron後，體內會產生抗體，等於打了一次疫苗，一年內再次感染的機會非常小；但鍾南山也說，不主張「大家一起陽」，因為容易導致新變異株出現。

鍾南山還透露，中國第十版新冠診療方案與防控方案即將推出，新版方案有利於在積極防疫的基礎上發展經濟。

中媒：北京街頭 看誰都像陽

中媒報導形容，現走在北京街頭會有一種「看誰都是陽性的感覺」，民眾不敢外出，蕭條程度比今年五、六月暫停內用時還嚴重。西單明珠商場一份通知稱，目前該商場全樓商家平均到崗率已不足20%。

北京 簽證 大使館

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